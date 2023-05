Elecciones 2023: Las repercusiones del mensaje de Alberto a la Corte Suprema

Dirigentes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio se expresaron sobre el mensaje del Presidente en el que repudió el fallo del máximo tribunal en el que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán.

El mensaje del presidente Alberto Fernández en el que repudió el fallo de la Corte Suprema que suspendió las elecciones en Tucumán y San Juan tuvo expresiones de respaldo de miembros del Frente de Todos y un fuerte rechazo de distintos representantes de Juntos por el Cambio.

Por el lado del oficialismo, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, señaló que, en sintonía con lo que dijo el Presidente, "la Corte Suprema de Justicia ha demostrado, una vez más, que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición, y ha dejado en evidencia, otra vez, su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna".

"El Poder Judicial no puede ni debe imponerse sobre los pueblos de las provincias que quieren definir su vida y su destino. Democracia siempre", cerró la dirigente albertista. Otros funcionarios que retwittearon el mensaje fueron los ministros Martín Soria (Justicia), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y el jefe de la bancada del Frente de Todos en Diputados, Germán Martínez.

Por el lado de la oposición, los dos precandidatos presidenciales del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, y Patricia Bullrich, coincidieron en las críticas al mensaje de Fernández. "Presidente, un cambio total y duradero lo incluye a usted dejando de atentar contra la división de poderes. Acá los únicos rehenes somos los argentinos, rehenes de su incapacidad de gobernar".

A su turno, la titular del PRO en uso de licencia retwitteó el mensaje del Presidente y acotó: "Los que violan la ley siempre tienen problemas con los jueces"

Luego, el jefe del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical Mario Negri indicó que el Presidente "no es esta la primera vez que se entromete en facultades de la Justicia y por ello hay pedidos de juicio político en su contra en el Congreso que Usted ordena que no se traten".

Quien viola la Constitución es usted cuando no acata fallos de la Corte Suprema. "Otra cosa más señor Presidente: deje de repetir las mentiras kirchneristasectiv. Los jueces Rosatti y Rosenkrantz tuvieron el aval de 60 y 58 senadores respamente, el grueso de ellos eran del Partido Justicialista que usted preside. Estos son los hechos", protestó.

Por su parte, el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, afirmó que "el Presidente incumple y desconoce que la Corte Suprema tiene la obligación de garantizar el sistema representativo y republicano en todas las provincias (arts. 5°, 116° y 117° CN)".

"En 1853/60 las provincias acordaron ser parte de una república, no de una monarquía feudal. El resto del país no puede dejar a sus ciudadanos desprotegidos frente a los abusos de pequeños tiranos locales. El Presidente debería dejar de lesionar la investidura presidencial y abandonar los discursos inconducentes. No hay democracia sin respeto a la Constitución, alternancia en el poder y límites a los vicios antidemocráticos como lo son las re-reelecciones", cerró.