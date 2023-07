Elecciones 2023: la chicana de Jorge Macri a Lousteau

El precandidato a jefe de gobierno porteño por el PRO se defendió de las críticas de su adversario del radicalismo. Qué dijo.

En el marco de una nueva escalada de los cruces entre los dos precandidatos a jefe de gobierno porteño de Juntos por el Cambio, el postulado por el PRO, Jorge Macri, volvió a cruzar a su rival del radicalismo, Martín Lousteau.

El ministro de Gobierno porteño le respondió este domingo a Lousteau, que el jueves de la semana pasada lanzó su campaña criticando a Jorge Macri por venir del municipio bonaerense de Vicente López.

"Yo conozco bien esta Ciudad, creo que el que no tiene mucha experiencia en gestión es él", dijo el primo del ex presidente Mauricio Macri en diálogo con Radio Con Vos. "Yo me preparé en una ciudad vecina que es Vicente López", agregó el funcionario, cuya precandidatura fue impugnada esta semana en dos oportunidades.

En su lanzamiento en el microestadio Malvinas Argentinas, Lousteau había afirmado: "Nuestros equipos conocen cada centímetro de la Ciudad, la trabajan, la piensan. No es que están en un municipio, en otra provincia, y ahora de golpe vienen para acá". La chicana al ex intendente se coronó con el grito de la militancia: “¿De qué barrio sos, Jorge Macri, de qué barrio sos?”.

Con un dejo de ironía, Jorge Macri volvió a cuestionar la experiencia de gestión del senador radical "No voy a hablar de Lousteau. ¿Cuántas veces dijo que no conozco la Ciudad y todo eso? ¿125 veces?", lanzó el dirigente del PRO, aludiendo a que en 2008, su adversario impulsó desde el ministerio de Economía, durante el primer mandato de Cristina Kirchner, la resolución 125, que generó el conflicto entre el kirchnerismo y las patronales agropecuarias.

Consultado sobre la interna dentro de Juntos por el Cambio, Jorge Macri evitó responder a quién votará en las elecciones presidenciales y recordó que la unidad es uno de los valores que la sociedad está buscando en la actualidad.

Más allá de estos dichos, el primo del ex presidente cuenta con el apoyo de la precandidata a presidente del PRO Patricia Bullrich, adversaria del actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El viernes, Jorge Macri y la ex ministra de seguridad compartieron una actividad en el barrio de Recoleta, con eje en la seguridad.

"Estamos ofreciendo una idea en la que el orden es prioridad, el orden económico para que no haya inflación, en las calles, con la libertad, pero en convivencia", dijo Bullrich, que agregó: "Eso es algo que nos diferencia. Con Jorge hemos hablado muchas veces que él siendo jefe de gobierno y yo presidenta, vamos a trabajar desde el primer día para que la ciudad no sea una ciudad tomada".