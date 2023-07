Elecciones 2023 Entre Ríos: Frigerio esquiva la interna Larreta - Bullrich y Unión por la Patria habla de la herencia macrista

Los precandidatos a gobernadores encaran las campañas con un ojo puesto en el orden nacional.

La campaña en Entre Ríos rumbo a las elecciones 2023 ya tuvo algunos chispazos y de a poco va levantando temperatura. Una vez finalizado el plazo para la presentación de listas, los precandidatos de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio salieron a la cancha y los cruces y las chicanas comenzaron a ser parte del día a día. En todos los casos hay un ojo puesto en el orden nacional, ya sea en la necesidad del oficialismo de que el escenario económico mejore y aumente sus posibilidades, como en la feroz interna en la oposición que tiene su repercusión en el armado provincial.

El exministro del Interior viene de ganar por una amplia diferencia las elecciones legislativas de 2021 y se ubica como el mejor posicionado para interrumpir la hegemonía justicialista luego de dos décadas en la Casa Gris. No obstante, debe hacer una finta tras otra para evitar quedar en el medio de la fuerte interna entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, que ha alcanzado niveles casi inimaginables. Los cruces han transgredido lo meramente político y se han transformado, en casos, en dardos apuntados directamente a la persona, con palabras tales como "oportunista" y "ventajero". En el medio, el precandidato de Juntos por Entre Ríos no le cierra la puerta a nadie y no se la juega por ninguno. En su caso, conviven dentro de la alianza referentes de ammbos espacios y su boleta irá pegada a los dos postulantes a la Presidencia. Una armonía que parece estar lejos de las turbulencias que se viven en Buenos Aires.

El último fin de semana, Larreta estuvo en Paraná junto a Frigerio. El jefe de Gobierno de Ciudad de Buenos Aires le bajó el tono a la interna con Bullrich, aunque sí reconoció "ataques" a su persona. "Resisto el archivo, yo jamás hice eso, porque para mí está la unidad ante todo para derrotar al kirchnerismo", sentenció el precandidato a jefe de Estado. Acto seguido, dijo que tanto él como Gerado Morales -precandidato a vicepresidente en su fórmula y presidente de la UCR- han decidido que el proyecto frigerista es el que mejor representa las expectativas de la alianza. Con esa sentencia, echó por tierra las expectativas de Pedro Galimberti, precandidato a la Gobernación que se desayunó el día del cierre de listas que no iba a tener pegado presidencial, con la determinación de Facundo Manes de no competir. Previamente, el exiministro del Interior había solicitado a los postulantes del PRO un pegado "exclusivo", que algunos leen como una cancha inclinada en la elección, dado que ahora el exintendente de Chajarí competirá con una boleta más corta. De fondo, se infiere, lo que se busca es evitar lo sucedido en 2021, cuando Galimberti sacó más votos de los esperados y se integró a la nómina ganadora.

Una perlita de la conferencia del último sábado: cuando Frigerio fue consultado por el pegado de su contrincante, Larreta le puso la mano en el hombro y contestó él, esquivando hábilmente el tema: "Unidad ante todo". Horas antes, el dirigente radical había ido a la Justicia Electoral nacional a pedir igualdad de condiciones y había emitido un duro comunicado, donde fustigó la "labor servil" de Morales. El tiempo pasa rápido y algunos ya se olvidaron, pero el propio gobernador jujeño le levantó la mano al chajariense en noviembre de 2022 en el Comité Capital del centenario partido. Allí dijo que Galimberti era su candidato a gobernador y que los radicales debían tener un candidato a presidente propio. Medio año después, ninguna de las dos cosas.

No obstante, Frigerio también se ha mostrado con Patricia Bullrich. Cuando la exministra de Seguridad vino a Entre Ríos, él ofició de anfitrión y compartieron actividades y conferencias de prensa juntos. Como un equilibrista, camina por la soga en la altura, evitando segundo a segundo caer de un lado o del otro. No interviene en debates nacionales y cuando es consultado por el tema, busca bajar la discusión a la provincia y los "problemas que le quitan el sueño a los entrerrianos".

Este miércoles, el precandidato de Juntos por Entre Ríos retomó su campaña recorriendo el centro de la provincia. Desde su equipo confirmaron a El Destape que estará, entre otras ciudades, en Gualeguay, Tala, Villaguay y Diamante. La idea es, en cada ciudad, presentar una propuesta de campaña vinculada a seguridad, educación, trabajo y otros temas que son clave para su agenda. "A veces no se ve, pero hace tres años que no para. Todas las semanas, ocupa cuatro días al menos en recorrer ciudades entrerrianas", resaltaron a este medio.

Bordet, al frente de la campaña

El justicialismo, por su parte, ya recorre la provincia con su fórmula Adán Bahl-Claudia Monjo. A su lado está siempre -o casi siempre- el gobernador Gustavo Bordet, que será diputado nacional luego de octubre -ocupa el primer lugar de la lista- pero que intentará dejar, gane o pierda el justicialismo- algunos alfiles en el territorio. Uno de ellos es su propia esposa, Mariel Ávila, que va tercera en la lista de Diputados provinciales.

Con la visita de Larreta, el mandatario provincial elevó el tono. Consultado por la recorrida que dieron los dirigentes opositores por el Hospital de la Baxada, Bordet le refrescó la memoria a Frigerio: "Fue una obra que abandonó la gestión del partido que ellos representan y que pudimos terminar nosotros para enfrentar la pandemia". En efecto, como ya consignó oportunamente El Destape, el nosocomio estaba casi listo en 2015. PAMI debía finalizar el 10% restante, pero los fondos nunca llegaron. Increíblemente, el gobierno provincial tuvo que tomar a su cargo la finalización de los trabajos con el Covid-19. Eso demandó, entre otras imágenes surrealistas, que fueran desempolvados respiradores que aún no habían sido quitados de su envoltorio debido a que la gestión Cambiemos había obviado terminar la obra.

La estrategia del peronismo local para bajarle las chances a Frigerio parece tener dos puntas. Por un lado, la hasta ahora imposible de medir performance que puede tener Javier Milei en el cuarto oscuro, que claramente le disputa el voto al elector que opta por la centro derecha o derecha. La otra, enrostrarle al aspirante a la Gobernación su condición de porteño. Es, por cierto, una estrategia que no funcionó en 2021, pero que parece ser la clave de los discursos de la campaña pejotista, a través de frases como "candidatos de acá", que "viven en la provincia" y que "no son turistas". Lo de Bordet y el Hospital De la Baxada, no obstante, podría hacer virar el eje hacia el punto más débil de su contrincante: haber sido primera línea en el gobierno de Mauricio Macri. Dirigentes del propio entorno del exministro le confirmaron a El Destape que su imagen se desploma cuando se lo emparenta con el expresidente. Por eso mismo él omite hablar de la gestión nacional 2015-2019.

Bahl viene de levantarle la mano a los seis precandidatos peronistas de la ciudad de Concordia. En el principal bastión justicialista, el partido de gobierno se atomizó de una forma inesperada. El postulante prometió pegado para todos y trabajar juntos el día después de las PASO, algo que parece difícil habida cuenta la siempre pendiente integración de minorías. Este martes, el intendente de Paraná se reunió con dirigentes de Paraná Campaña en Hasenkamp. El jueves, supo El Destape, tendrá una reunión con todos los precandidatos a intendente de Más para Entre Ríos en Villaguay, centro de la provincia y tierra de su compañera de fórmula, que es la actual jefa comunal de la localidad