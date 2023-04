Elecciones 2023 en vivo: minuto a minuto, las últimas noticias de este 16 de abril

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, lanzó críticas a Mauricio Macri y afirmó que el ex presidente "no quiere estar en Juntos por el Cambio, quiere estar con Javier Milei".

La ex diputada nacional afirmó que le parece una "injusticia" que digan que no está apoyando a Juntos por el Cambio este año y expresó: "Apoyé al gobierno de Macri, pese a no estar de acuerdo con muchas cosas de su gestión". Tras esto, subrayó: "Macri no quiere estar en Juntos por el Cambio, él quiere estar con Javier Milei". En tanto, apuntó a quienes buscan intensificar la grieta, al considerar que "hay todo un mecanismo internacional de mucho financiamiento para romper las democracias y creo que lo pueden lograr”.

En diálogo con La Nación +, reclamó: “¿Se sana esta sociedad con más violencia y más gritos? Políticos y periodistas se sienten habilitados a decir cualquier barbaridad. Me acuerdo cuando Cristina (Kirchner) decía cualquier barbaridad ningún periodista se animaba a contradecirla. Yo lo veo ahora con Milei. Hablo de la violencia en general, también del periodismo, oficialismo, oposición”. A su entender, "hay un nuevo rumbo que va al autoritarismo" y agregó que "el discurso de (Donald) Trump no es distinto del de Milei".