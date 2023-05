Elecciones 2023: en medio del debate electoral en el FdT, Alberto recibió a Insfrán en Rosada

El mandatario recibió al gobernador de Formosa que días atrás fue reelecto presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, se reunió la tarde de este martes con el presidente Alberto Fernández en Casa Rosada. La semana pasada, Insfrán fue reelecto presidente del Congreso del Partido Justicialista en un acto en Ferro y sus diálogos con el Presidente posiblemente involucren el calendario electoral.

Fuentes de la Casa de Gobierno indicaron a Noticias Argentinas que el encuentro entre el mandatario formoseño y el jefe de Estado estuvo vinculado al rol de Insfrán como único dirigente con la potestad de sellar la política de alianzas del oficialismo de cara a la elección de este año. Los movimientos de Insfrán tienen lugar en la previa del acto del 25 de mayo que tendrá como oradora a la vicepresidenta Cristina Kirchner y sobre el que hay muchas expectativas respecto a posibles definiciones para la campaña. Según reveló la misma agencia, Insfrán se habría reunido previamente con la Vicepresidenta.

Para el acto de la fecha patria, cuando además se cumplirán 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente, la Vicepresidenta no quiere que falte nadie y por eso armó una lista con 300 personalidades de la política, del movimiento de Derechos Humanos, del sindicalismo, de los movimientos sociales y de la cultura. Pese a haber adherido a la convocatoria y haber llamado a movilizar, el presidente Alberto Fernández no sería de la partida.

La reunión de Insfrán con Cristina Kirchner y Alberto Fernández se produjo al día siguiente de que el Frente Renovador, espacio que lidera el ministro de Economía Sergio Massa, instó al jefe de Estado a que convoque al resto de las agrupaciones que conforman el Frente de Todos de cara al armado de las alianzas, que deberán inscribirse ante la Justicia electoral el próximo 14 de junio.

El mandatario celebró la visita del gobernador de Formosa y focalizó su mensaje en la decisión de Insfrán de ir por una nueva reelección, en medio de maniobras de la oposición que buscan impedirlo. "¡Qué bueno verte @insfran_gildo ! Celebro tu decisión de ser candidato en las elecciones provinciales, Formosa tiene un gran futuro a tu lado", celebró Fernández.

Un juez afirmó que "no hay ninguna prohibición" para una reelección de Insfrán

El juez del Tribunal Electoral Permanente de Formosa, Daniel Moreno, resaltó que no existe "ninguna prohibición" para que el gobernador Gildo Insfrán sea reelecto en el distrito y manifestó su expectativa en cuanto a que la Corte Suprema de Justicia "no avance" en la suspensión del proceso electoral en esa provincia, previsto para el 25 de junio.

"El candidato Insfrán no tiene ninguna prohibición y se procederá a oficializar las candidaturas correspondientes", declaró Moreno en una entrevista con Télam y advirtió que la Constitución formoseña "es clara al respecto". Moreno admitió que "se espera que (el máximo tribunal del país) no avance en la suspensión del proceso electoral en Formosa ya que el Procurador General de la Nación determinó que la Corte Suprema de Justicia no tiene competencia originaria para entender en casos de impugnación de elecciones".

Esta semana el PJ de Formosa consagró la fórmula compuesta por Insfrán y su vicegobernador, Ebers Solís, como candidato a renovar su cargo. Se definió en el congreso del partido, en el que también se confeccionó la lista definitiva de los 15 diputados provinciales del PJ-Frente de Todos. En caso de ser reelecto, Insfrán tendrá la oportunidad de cumplir su octavo mandato consecutivo al frente del Gobierno provincial.