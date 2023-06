Elecciones 2023: el sincericidio de Rodríguez Larreta sobre las privatizaciones

Larreta expuso este jueves sus propuestas de reformas con esa particular falla discursiva. Ayer Melconian expuso su plan de ajuste y despidos.

El jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, cometió un furcio al explicar su plan de Gobierno en caso de ser elegido presidente. En un fuerte tono electoral, Larreta prometió una "revolución del trabajo" al encabezar un acto de campaña en Corrientes con su compañero de fórmula, Gerardo Morales, y aseguró: "En cada uno de los temas de la agenda pública vamos a ir privatizando". Las redes sociales no le dejaron pasar el error y rápidamente lo viralizaron.

Larreta expuso este jueves sus propuestas de reformas con esa particular falla discursiva. Aparentemente, quiso decir "profundizando" pero pronunció otra palabra. Apenas un día antes, el economista ortodoxo consejero de los candidatos de JxC, Carlos Melconian, había remarcado que su plan se basa en despedir, hacer una reforma laboral y previsional y aplicar un fuerte ajuste sobre las cuentas públicas.

En el acto de esta mañana en la ciudad de Corrientes, realizado en la empresa de hilados Tipoiti, Larreta afirmó: "Vamos a apoyar al sector privado, el único generador de empleo formal de calidad estable en el tiempo". Además, destacó la necesidad de introducir cambios en los planes sociales porque hoy "generan un desincentivo al trabajo, ya que el que hoy tiene un plan no toma un empleo formal porque pierde el plan".

Larreta se centró en exponer sus propuestas pero también le respondió a la otra precandidata dentro de JxC, Patricia Bullrich, quien más temprano lo acusó de ser "ventajero y oportunista", "Nunca me meto en acusaciones personales, por más que otros u otras lo hagan conmigo, porque defendemos como valor primero la unidad", dijo el jefe de Gobierno porteño.

Acompañado también por el gobernador Gustavo Valdés, cruzó también a uno de los precandidatos a presidente por Unión por la Patria: "Vamos a sacar a los intermediarios, no puede ser que el señor (Juan) Grabois y compañía sean los que decidan a quién se le da el plan y a quién no", prometió en el marco de la campaña de cara a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto próximo, y completó: "Luego los extorsionan a quienes les dieron el plan para que vayan a las marchas y así tenemos el nivel de movilizaciones más alto del mundo".



En cambio, propuso un sistema por el cual el trabajador que recibe un plan "esté obligado a una capacitación en oficios y se anote en una bolsa de trabajo. Se le ofrece un primer trabajo que puede rechazar, pero si rechaza el segundo trabajo ofrecido pierde el plan; de esta forma cambiamos el incentivo y motivamos a que tomen el trabajo".



A modo de diagnóstico, dijo que "hay un millón y medio de argentinos que no tienen trabajo y ocho millones lo tienen en la informalidad", y agregó que "uno de cada tres trabajadores con trabajo formal son pobres, y eso nunca nos había pasado en la Argentina".



Como primera medida, mencionó que en caso de ser electo facilitará la creación de empresas: "Que las micro y pequeñas empresas puedan crearse en 24 horas, de manera cien por ciento digital y bajando al mínimo los impuestos nacionales", con lo cual .se formalizaría a "tres millones de personas que hoy trabajan en empresas informales".



Como segundo punto, mencionó la necesidad de "terminar con la industria del juicio laboral" al decir que "hoy un juicio laboral te voltea a una Pyme", para lo cual buscará impulsar un proyecto que "modifica la ley de multas" que se aplican en caso de una indemnización y que hacen que "si una indemnización debiera ser de 10 pesos termina siendo 100, y la empresa se cae".