Elecciones 2023: CFK recibió a Scioli y contó que el embajador se reúne mañana con Massa

La Vicepresidenta recibió al embajador en Brasil, que declinó su postulación presidencial en favor de la del ministro de Economía. Scioli y Massa se reunirán mañana, según confirmó CFK.

Tras el cierre de listas de Unión por la Patria, la vicepresidenta Cristina Kirchner recibió este miércoles al ex aspirante a la presidencia Daniel Scioli. También adelantó que el embajador en Brasil se reunirá mañana con el precandidato a presidente Sergio Massa.

"(Con Scioli) nos conocemos desde hace mucho tiempo… Para ser más precisos, desde el año 1997, cuando ambos éramos Diputados Nacionales", recordó la vice en su Twitter, en el que publicó la foto en su despacho en el Senado junto al embajador.

"Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil", informó la ex mandataria, que agregó: "A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer".

A la salida del despacho de Fernández de Kirchner, Scioli habló con periodistas y destacó que "fue una muy buena reunión". "Muy buena como siempre, (hablamos) de todo, nunca he tenido problemas (con Cristina) es una persona de alto sentido de la responsabilidad", aseguró el embajador en Brasil en diálogo con AM750.

El cierre de listas de Unión por la Patria trajo consigo ruidos internos en el oficialismo. Scioli se encaminaba a las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias, con el respaldo del presidente Alberto Fernández, contra el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, que llegaba con el apoyo de la Vicepresidenta. Sin embargo, el viernes se oficializó a Massa como candidato de consenso.

En su primera aparición tras la oficialización de Massa como precandidato, Fernández de Kirchner expresó su apoyo al ministro de Economía, pero dio detalles de un diálogo que mantuvo con Scioli tras el cierre de listas, diálogo que ya se había filtrado en los medios.

La ex presidenta reiteró que a Scioli, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires durante sus ocho años de mandato, los une "una relación de respeto mutuo". En ese mismo acto, también blanqueó que el kirchnerismo iba a ir a las PASO con De Pedro de candidato, reiterando que la idea de la contienda interna era promovida por el Presidente

Si bien no se expresó públicamente, trascendió que Scioli se sintió destratado por Fernández, que le pidió antes del desenlace de su candidatura que lo iba a sostener y que rechace cualquier presión de la ex mandataria para que se baje. Además, la Vicepresidenta le reconoció que iba a ofrecerle un lugar en la lista de diputados nacionales, propuesta de la que que el ex gobernador afirmó no estar al tanto.