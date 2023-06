Elecciones 2023 CABA: impugnaron la candidatura de Jorge Macri a Jefe de Gobierno

El recurso fue presentado por la izquierda de la Ciudad de Buenos Aires, que argumentó que el candidato de Juntos por el Cambio no cumple con los requerimientos para postularse en el distrito porteño.

La candidatura de Jorge Macri a jefe de Gobierno porteño fue impugnada este lunes por el Partido Obrero - MST que acusó al dirigente del PRO Juntos por el Cambio de no cumplir con los requerimientos para ser postulante en las elecciones 2023 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El exintendente de Vicente López ya había sido cuestionado por su candidatura en distrito porteño.

La presentación fue realizada por Vanina Biasi, que encabeza la lista del Partido Obrero - MST que lleva a Gabriel Solano como precandidato a presidente en las internas del Frente de Izquierda. El argumento del recurso de la izquierda apunta a que Jorge Macri no reúne los cinco años de residencia previa obligatorios para postularse.

“El artículo 97 de la Constitución de Caba establece que para ser candidatos hay que ser nacido en el distrito o tener 5 años de residencia previa a la presentación electoral en cuestión. Claramente el hasta hace un mes intendente de Vicente López, Jorge Macri, incumple esta pauta ya que nació en la provincia de Bueno Aires y vivió allí el último tiempo, lo cual es lógico ya que fue electo intendente en 2019. Se trata de que la justicia electoral de CABA haga valer por igual los requisitos que se establecen en el distrito para ser Jefe de Gobierno. Basta de nepotismo, privilegios y truchadas”, planteó Biasi en la presentación ante el Tribunal Electoral y la Corte Suprema.

En este marco, sostuvo que la presentación de Jorge Macri en las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “es completamente ilegal y una trampa inadmisible”, y culpó al ex presidente Mauricio Macri por mandarlo "a la Ciudad a recuperar la caja para la familia".

"Denuncian feudalismo en las provincias y hacen lo mismo”, disparó la dirigenta de izquierda en referencia a las últimas declaraciones de Mauricio Macri contra los gobernadores del interior que fueron reelectos en las elecciones de este año.

Hace dos semanas, Eugenio "Nito" Artaza había presentado una acción judicial contra la postulación de Jorge Macri con el mismo argumento. Además había advertido que iban "a continuar la presentación en la Corte Suprema de Justicia".

El ex senador informó a través de sus redes que realizó "una presentación de acción declarativa de certeza ante el Tribunal Electoral porteño". E indicó: "La transparencia administrativa no puede ser que quienes pretendan gobernar la Ciudad de Buenos Aires sean los primeros que violen la Constitución de la misma. Entendemos que no está conforme a derecho".

El ex senador nacional observó que "es público" que Jorge Macri "nació en Tandil, fue intendente y sigue siendo con goce de licencia de Vicente López y no cumple con los cinco años que exige la Constitución de la Ciudad antes de la presentación de una candidatura"

"Vimos declaraciones del actual precandidato de hacer cumplir la ley con las personas que están en situación de calle y que duermen en los cajeros automáticos. El primero que debería preocuparse por cumplir la ley es él, cumpliendo con la Constitución porteña", cerró.

Jorge Macri renunció a la intendencia en Vicente López

Jorge Macri renunció a la intendencia de Vicente López, cargo del que había tomado licencia. La salida se oficializó luego de que el Concejo Deliberante del municipio bonaerense le aceptara su dimisión. En su sesión, el legislativo de Vicente López votó por unanimidad (23 votos) el pedido de renuncia al Ejecutivo de Jorge Macri.

El primo del ex presidente Mauricio Macri fue electo intendente de Vicente López en 2011 y fue reelecto en 2015 y 2019. En diciembre de 2021, se tomó licencia cuando pasó a desempeñarse en el gabinete del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en la Ciudad, por lo que al frente de la comuna quedó Soledad Martínez.

De esta manera, Jorge Macri competirá en las PASO de Juntos por el Cambio por la jefatura de la Ciudad contra el senador nacional del radicalismo Martín Lousteau y el legislador porteño Roberto García Moritán (por Republicanos Unidos).