Elecciones 2023: Agustín Rossi reveló cuándo anunciará si es candidato a Presidente

El jefe de Gabinete habló sobre el escenario dentro del Frente de Todos y sostuvo que está más cerca de una PASO que de una lista de consenso. Remarcó que "no hay que forzar" la dinámica del espacio.

El jefe de Gabinete nacional, Agustin Rossi, confirmó que después del Congreso Partidario, que será el 16 de mayo, anunciará si será candidato a presidente para las elecciones 2023. El funcionario remarcó que el Frente de Todos está más cerca de una PASO que de una lista de consenso.

“Estoy muy entusiasmado y voy a anunciar mi decisión después del Congreso Partidario que es el 16 de mayo”, adelantó Rossi en El Destape Radio. El funcionario también destacó que el “oficialismo está haciendo muy buenas elecciones” en referencia a las elecciones que se celebraron ayer en La Rioja, Misiones y Jujuy.

“Dicen que al oficialismo le va a ir mal pero los oficialismos locales están haciendo muy buenas elecciones”, enfatizó. En La Rioja, Ricardo Quintela fue reelecto en la provincia y el PJ recuperó la capital; mientras que en Misiones, Hugo Passalacqua confirmó la hegemonía del Frente Renovador de la Concordia y volverá a gobernar Misiones.

Por otra parte, hizo referencia a un posible candidato de consenso y pidió "ser respetuoso de las dinámicas internas de cada movimiento político" ya que "no hay que forzarla”. Según Rossi, “es muy difícil hablar de un nombre propio” y advirtió que "el escenario del FDT está más cerca de una PASO que de una lista de consenso”. Y sobre una posible interna, señaló que "hay que tener un código de convivencia" para establecer "reglas básicas naturales como no golpes bajos, no chicanas". Según cree, unas PASO con esas características el Frente de Todos logrará "un candidato fortalecido".

En este sentido, reveló que después del Congreso Partidario, que será el 16 de mayo, anunciará su decisión electoral y si será candidato a presidente. “Estoy muy entusiasmado y voy a anunciar mi decisión después del Congreso Partidario que es el 16 de mayo”, completó.

Durante otra entrevista días atrás, Rossi ya se había referido a una eventual postulación suya depende de si "genera expectativas y esperanzas en algunos sectores del Frente de Todos (FdT), si moviliza algún sentimiento, alguna cuestión positiva".

También se definió como "un defensor histórico de las PASO" e insistió en "ser respetuoso de la dinámica interna de la coalición". Remarcó que "si esa dinámica genera un candidato o una fórmula de síntesis, habrá síntesis. Si eso no es así tiene que haber PASO".

Consultado sobre una posible interna por la presidencia entre él y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, había señalado: "Si es candidata, yo creo que no va a haber PASO. No cuenten conmigo para competir contra Cristina, ahora si Cristina apoya a otro candidato debería ver quién es el otro candidato".