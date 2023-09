Bullrich le sugirió a Schiaretti que se baje: "No sería malo que deje de ser candidato”

El sorpresivo pedido de Bullrich a Schiaretti para intentar ganar las elecciones presidenciales

Lo planteó la candidata a presidenta de JxC y descartó un acuerdo electoral con el gobernador cordobés. Dijo que hay que dejar que esos votos se dispersen como quieran.

De cara a las elecciones 2023 generales de octubre, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, sugirió que “no sería malo que Juan Schiaretti deje de ser candidato” a presidente. De todos modos, la exministra de Seguridad descartó que esté insinuando un acuerdo con el gobernador de Córdoba y afirmó que “hay que dejar que el voto a Schiaretti se disperse como quiera”.

Con miras a los resultados de los comicios generales para los que quedaron como la tercera fuerza, Bullrich observa el electorado de Schiaretti que obtuvo el 3,8% de los votos en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).. “Nosotros no tenemos un problema con Schiaretti, ni diferencias insalvables", indicó la referente de JxC que prefirió no plantear una alianza.

En este marco, le propuso al dirigente cordobés que decline su candidatura y que “piense en otras instancias de su colaboración con el país". Y reforzó: “Hay que dejar que el voto a Schiaretti se disperse como quiera. No sería malo que Schiaretti ahora no sea candidato a presidente. No sería malo, sería una buena idea”.

Acerca del acercamiento con Schiaretti que quedó trunco, Bullrich admitió que priorizó las elecciones provinciales. “En ese momento, cuando se habló con Schiaretti, interfería en las elecciones provinciales. Esa decisión nos partió al medio en Córdoba. Nosotros no tenemos un problema con Schiaretti, ni diferencias insalvables. Nosotros lo que no queríamos era que fuera una forma de hacernos perder las elecciones en Córdoba, que fue lo que sucedió", indicó la ex ministra de Seguridad en una entrevista que le brindó a Pulxo 95.1. "No le saco méritos a quien ganó, pero nosotros estamos convencidos de que sin ese tema ganábamos Córdoba. Bueno, es imposible de medir lo que yo les digo, pero yo estoy absolutamente convencida”, agregó.

En otra entrevista, Bullrich fue consultada sobre la convocatoria que organizó en la Legislatura porteña la diputada libertaria Victoria Villarruel en "homenaje a las víctimas del terrorismo" y señaló hoy que lo que haga la Libertad Avanza (LLA) "no" les "atañe" a los integrantes de su coalición.

"Lo que haga ese partido es un tema que a nosotros no nos atañe, pensar que eso es la prioridad de la Argentina, nosotros pensamos que la prioridad de la Argentina es sacar a los argentinos de la situación de devastamiento en la que están", remarcó Bullrich a Télam sobre la convocatoria organizada por la candidata vicepresidencial, Victoria Villarruel, en "homenaje a las víctimas del terrorismo" en la Legislatura porteña.

Al ser consultada por esta agencia sobre la política de derechos humanos que tendría un eventual gobierno suyo, señaló: "Es una política que discutiremos porque (los derechos humanos) son esenciales para la vida de las personas, pero hoy los derechos humanos están en este lugar: el derecho humano a educarse, a comer, a tener progreso".

En diálogo con la prensa, la líder del PRO consideró que "la Argentina necesita mucha espalda para los cambios que hay que hacer" y aseguró que en su partido hay "un equipo que tiene la espalda, las ideas y la decisión de un cambio de fondo".