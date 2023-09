El sincericidio de Milei: "Vamos a ir a más de un 80% de pobreza"

El candidato a presidente por La Libertad Avanza en las elecciones 2023 admitió el escenario que podría generarse si finalmente ganase los comicios.

El candidato a presidente por La Libertad Avanza en las elecciones 2023, Javier Milei, reconoció que, de ganar los comicios, asumiría el gobierno con más de "un 80% de pobres" debido a la hiperinflación que se generaría.

"La relación de pasivos remunerados sobre base monetaria hoy es similar a la del primer trimestre de 1989", en la previa del inicio del proceso hiperinflacionario durante los últimos meses de la presidencia de Raúl Alfonsín, afirmó Milei.

En ese sentido, el candidato "libertario" señaló, en diálogo con La Nación Más, que "lo que termina de gatillar una hiperinflación es un evento político como una elección o un gobierno que pierde las elecciones. Eso puede generar una crisis política que derrumba la demanda de dinero y se te dispara la hiperinflación", consideró.

Ante la consulta de si él contemplaba ese escenario en su eventual plan económico de gobierno, Milei respondió que "uno cuando se presenta para esto (las elecciones presidenciales) se prepara para todo. Tenemos distintas versiones del programa económico". Y añadió que también se encargaría de "la contraparte social" que implicaría ese marco hiperinflacionario, ya que "el Ministerio de Capital Humano trabaja a la par de cada escenario".

En ese punto, el periodista Jonatan Viale señaló a Milei que "si tenés una hiperinflación vas a ir al 70% de pobres", a lo que el candidato de La Libertad Avanza respondió que "para mí vamos a ir arriba del 80%" de pobres.

Milei volvió a tildar a China, Lula, Putin de "comunistas"

Por otra parte, Milei afirmó que si es electo no hará "negocios con ningún comunista", entre quienes enumeró a China, Rusia y Brasil, y volvió a apuntar contra el papa Francisco, porque tiene "afinidad con los comunistas asesinos".

“No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí. Putin no entra ahí. Lula no entra ahí", indicó Milei en una entrevista con el periodista estadounidense Tucker Carlson.

El reportaje audiovisual fue difundido a través de la cuenta de Twitter del periodista conocido por su trabajo en la cadena Fox News y afín al partido republicano, donde se vio al candidato de LLA responder en español a las preguntas que eran formuladas en inglés. "Nosotros queremos ser el faro moral del continente. Queremos ser defensores de la libertad, democracia, diversidad. De la paz", añadió el diputado nacional.

Asimismo, Milei apuntó contra el Papa, que "juega políticamente" y "ha mostrado afinidad con dictadores como (Fidel) Castro y (Nicolás) Maduro", dijo. "Tiene afinidad por los comunistas asesinos. Considera que la justicia social es un elemento central de su misión y eso es muy complicado porque la justicia social es robarle el fruto de su trabajo a una persona y dárselo a otra", añadió.