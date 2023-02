El kirchnerismo celebra la creación de la mesa y pide sumar políticas públicas a la discusión

Desde el sector aplaudieron el llamado al espacio, en tanto pidieron que el ámbito de discusión se utilice también para dirimir otras cuestiones relacionadas a las políticas públicas que pueden captar votos.

La convocatoria matinal de Alberto Fernández a la mesa electoral para "diseñar reglas y estrategias" dentro del Frente de Todos de cara a los próximos comicios fue recibida con expectativa por el kirchnerismo, según pudo saber El Destape. En una primera respuesta a la propuesta del Presidente, los sectores alineados a este espacio celebraron la iniciativa pero pidieron que el nuevo ámbito de discusión se amplíe también a los debates sobre las políticas públicas que se desarrollarán para conquistar a la mayoría electoral que acompaña y acompañó al FdT.

El mandatario formalizó este domingo la convocatoria a la mesa de debate, que ya había sido adelantado por este medio y luego confirmado en la última conferencia de prensa por la vocera presidencial, Gabriela Cerrutti. El encuentro en un lugar de discusión había sido un reclamo de diferentes sectores del Frente de Todos, incluido el kirchnerismo.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En esa línea, los mensajes que hoy publicó en su cuenta de Twitter Alberto Fernández fueron celebrados por este sector, que dice estar expectante a la propuesta que presentará el Presidente en los próximos días. Aunque nunca lo reconozcan, los gobiernos en años electorales delinean estrategias ad hoc pensando en acaparar votos en las urnas. Y eso es lo que quiere discutir también el kirchnerismo, todo lo relativo a los temas más candentes para la economía: tarifas, dólar, sumas fijas. Sus representantes no quieren que estas cuestiones queden por fuera de la mesa electoral.

El Presidente convocó hoy a todas las fuerzas del peronismo, Frente Renovador y otros espacios que integran el Frente de Todos a sumarse este "ámbito de debate". Entre las pistas que dejó sobre lo que espera de la mesa electora, remarcó que busca que "sirva para abrir la convocatoria a los sectores sociales, de la producción y del trabajo que acompañan a nuestra coalición de Gobierno con los que compartimos un mismo proyecto de país". Siempre enfocado en lo electoral, destacó: "nuestros gobernadores y gobernadoras y nuestros intendentes e intendentas deberán definir el núcleo dirigencial que represente a la fuerza territorial del Frente de Todos".

El kirchnerismo aplaudió el llamado al espacio, que venía reclamando desde ya hacía un tiempo, aunque pidieron que el ámbito de discusión se utilice también para dirimir otras cuestiones en las que los integrantes del frente no logran ponerse del todo de acuerdo. El diputado nacional y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, por caso, había pedido el domingo pasado que se instalara una mesa con estas características. "Todavía tenemos oportunidad para debatir e ir adelante, hemos reclamado la apertura de una mesa política, lo ha hecho Sergio Massa pero nunca pasa, nunca ocurre. Estamos a febrero de un año electoral y tenemos que explicarle a la sociedad qué es lo que sigue, porque esta ruta de vencimientos es impagable", había dicho en una extensa entrevista con El Cohete a la Luna. Allí, aclaró que no pretende formar parte de la mesa política, pero remarcó que es necesaria su constitución para no enfrentar las elecciones con "un grado de distorsión tan grande respecto a la realidad política". La había solicitado justamente para pedir que se revisara el cumplimiento de la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la deuda tomada durante el macrismo.

De hecho, Máximo fue también quien encabezó esta semana la mesa del PJ Bonaerense en Merlo con miras del año electoral, en "pos de apuntalar la estrategia" para 2023, según confirmaran luego los ministros Sergio Massa y Gabriel Katopodis. El encuentro del que también participaron el gobernador Axel Kicillof y el ministros Eduardo "Wado" de Pedro demostró que el Frente de Todos provincial estaba listo para poner primera en el año electoral. La reunión fue continuidad de las que se desarrollaron durante 2022, con eje en la gestión en la Provincia. Se aprovechó el espacio para dejar de lado las diferencias y hablar de los puntos en común, tal como contó este medio. Entre ellos, se ubicó la necesidad de mantener la unidad frente a las fisuras que evidencia Juntos por el Cambio y apuntalar las críticas a los jueces de la Corte Suprema que le pusieron la firma al fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires y al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta en el reparto de fondos coparticipables.

Justamente, el propio Alberto Fernández en su llamado de este domingo a la conformación de la mesa electoral se refirió a no volver al pasado. Alberto apuntó contra Juntos por el Cambio y dijo que desde el Frente de Todos no quieren que la Argentina vuelva a un pasado de persecución de opositores, de endeudamiento, de fuga de sus capitales, de caída de los salarios y de desindustrialización. De esta manera, se mostró confiado con este nuevo ámbito para trabajar en el Frente y que se consolide respetando el federalismo, algo que le habían reclamado desde varios sectores de la coalición gobernante.

Uno de ellos fue el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, en una entrevista con El Destape donde había reclamado constituir "una mesa política de articulación" a nivel nacional dentro del Frente de Todos al tiempo que reiteró que el presidente Alberto Fernández "tiene derecho a ir a la reelección".

"No se pudo constituir un marco orgánico para el funcionamiento del Frente de Todos. Estamos hoy ante la perspectiva de un proceso electoral sin una definición de estrategia política. Falta una mesa política de articulación, que es posible y necesario hacer", subrayó Capitanich. El mandatario provincial sostuvo que "la diversidad" de la coalición implica que existan "matices" dentro del frente aunque consideró necesario "un acuerdo programático para converger en la unidad".

De esta manera, Alberto Fernández recibió el apoyo del kirchnerismo y de los sectores que venían pidiendo este espacio y pretende abrir la convocatoria a los sectores sociales, de la producción y del trabajo que acompañan a la coalición de Gobierno con los que comparte el mismo proyecto de país". Ahora resta que los gobernadores y gobernadoras e intendentes junto con las intendentas definan el núcleo dirigencial que represente a la fuerza territorial del Frente de Todos, como pidió el propio presidente y titular del PJ.

​​​​