El ataque a Messi expuso ante el mundo el problema narco en Rosario y se metió en el barro de la campaña

La amenaza al reciente campeón del mundo fue portada en los medios internacionales y expuso los cruces internos en la política local, en medio de un 2023 convulsionado por el plano electoral.

Trece palabras, catorce balazos y el protagonismo excluyente de Lionel Messi. Así se expuso ante el mundo el problema narco en Rosario y se metió en el barro de la campaña, en medio de un 2023 convulsionado por el plano electoral.

"La crisis de seguridad que desangra la ciudad de Rosario, al noroeste de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, ha alcanzado a su ciudadano más ilustre" y "Rosario es considerada la ciudad más castigada por la violencia en Argentina, golpeada por hechos de inseguridad por la acción de bandas de narcotraficantes", son algunos de los párrafos más contundentes sobre la crisis que vive esa ciudad. Así lo retrataron los diarios El País y ABC de España.

El ataque al reciente campeón del mundo fue titular y portada de todos los grandes medios internacionales, perturbados por la balacera al supermercado propiedad del padre de la esposa de La Pulga, Antonela Roccuzzo, y por el mensaje mafioso contra Lio: "Messi, te estamos esperando. Javkin también es narco, no te va a cuidar".

Pablo Javkin es el intendente de Rosario que tras conocerse lo sucedido habló telefónicamente con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para intercambiar información sobre el hecho, otro más en esa ciudad y ahora con una de las personas más conocidas del planeta en el medio. Luego, el jefe comunal hizo declaraciones públicas que generaron malestar en el Gobierno.

La relación entre Nación y Javkin transitan un mal momento. "Alberto habló con él antes de que saliera a decir boludeces", dijo a El Destape una fuente del riñón del mandatario. Una frase que grafica cómo está el contacto entre ambos. De hecho, desde Casa Rosada salieron a cruzar la versión del intendente, que había asegurado que le pidió al Presidente que fuera a Rosario. "No dijo nada de lo que dijo públicamente media hora después", respondieron en Presidencia.

Es parte de la tensión que vive el Gobierno con el tema narco y que se acrecienta ante cada hecho nuevo en esa ciudad. En el medio, la cuestión se mete de lleno en una campaña que no arrancó pero en la previa ya se vislumbra que será un tópico primordial de cara a las plataformas de cada candidato.

Pasadas las horas, Alberto salió a adelantar que “evidentemente algo más habrá que hacer", y analizó: “El problema de la violencia y del crimen organizado es muy serio. Hay que hacer algo por los rosarinos y por los santafesinos porque son argentinos”, dijo en un acto en Salta.

Minutos antes, Aníbal Fernández había desplazado al coordinador del Comando Unificado de las fuerzas federales en Rosario. “Voy a reemplazar al titular con el comandante José Mario. El comandante general (Ricardo Daniel) Castillo va a seguir con la región. Nosotros con Mario seguiremos profundizando el rol de las fuerzas”, explicó el ministro. Y adelantó que esta semana "muchas cosas que estábamos haciendo de una manera y las vamos a trabajar mucho más profundo, más fuerte y con más personal”. En el medio, reconoció: "Los narcos han ganado".

Del otro lado, se juega a dos puntas. El ala más extrema de Juntos por el Cambio, liderada por Patricia Bullrich, criticó al Gobierno y pidió la renuncia de Aníbal Fernández pero además se juega la interna propia. El bullrichismo busca matices y trata de diferenciarse de las posturas (que el ala dura denomina "blandas") del larretismo. Esta vez intervino Mauricio Macri, aunque no tomó partido en una discusión entre los dos bandos que ya lleva varios días.

Mientras la presidenta del PRO pide a las Fuerzas Armadas en Rosario para militarizarla, Larreta las quiere usar para las fronteras. El debate interno lleva días y sube la tensión en el macrismo. "Lo dije en Rosario: hay que usar todas las fuerzas para recuperar la ciudad del dominio narco. Pensar que algunos todavía se niegan a hacerlo" fue el mensaje de la precandidata presidencial Bullrich contra el alcalde. Y tras el caso Messi siguió: "No hay lugar para soluciones a medias y respuestas graduales", escribió la exministra de Seguridad del Gobierno de Cambiemos.

Tanto oficialismo como oposición y sus líneas internas ya muestran parte de cómo intentarán armar un discurso sobre el drama del narcotráfico en Rosario de cara a los meses que viene y mientras se discuten candidaturas.

Horas antes del caso Messi, el Presidente había tocado el tema en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Nombró la palabra "Rosario" una sola vez en sus casi dos horas de discurso. Pero usó un tramo para responsabilizar a la Corte Suprema por los hechos de violencia en esa ciudad.

"Si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio. ¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan a las instituciones republicanas? Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos llevó a presentar un pedido de juicio político", fue uno de los pasajes más duros de Fernández contra el máximo tribunal.

Sobre este ítem fue que hizo énfasis el Frente de Todos tras el ataque a Messi. Por un lado, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Rodolfo Tailhade, convocó para el miércoles próximo a las comisiones de Justicia y de Legislación Penal para tratar el proyecto de fortalecimiento de la Justicia Penal Federal en la provincia de Santa Fe, que servirá para la creación de 13 cargos de fiscal federal, 4 defensorías y 6 juzgados federales en distintas ciudades de la provincia. Y por otro lado, Aníbal Fernández se reunió con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) para que se arme una mesa de diálogo para abordar la crisis en la ciudad santafesina.

Apuntado por el Presidente, Horacio Rosatti fue blanco de las críticas en la apertura de sesiones en el Congreso. El presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación que también es titular de la Corte Suprema de la Nación estuvo presente en el recinto junto a su compañero en el tribunal, Carlos Rosenkrantz. Fueron los únicos dos cortesanos presentes. Y escucharon los argumentos del juicio que se lleva adelante en ese mismo lugar.

Rosatti, oriundo de Santa Fe, también reaccionó tras la balacera al supermercado de los Roccuzzo. Junto al juez de la Cámara Federal rosarina, Aníbal Pineda, acordaron la instalación de videocámaras de alta complejidad en los Tribunales Federales de Rosario.

El Poder Judicial también estará en la mira en medio de los casos de violencia narco Rosario que conmueven al país y ahora también pasan las fronteras para ocupar los portales y diarios del mundo, que si en diciembre del año pasado describían a esa ciudad como la cuna del astro futbolístico que ganó la Copa del Mundo ahora además le sumarán este capítulo áspero. Así, Rosario será uno de los epicentros del barro de la campaña electoral que se viene en 2023.