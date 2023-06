Daniel Scioli de cara a las PASO: "Cristina me votaría a mí"

El precandidato a presidente de Unión por la Patria desafió a La Cámpora, aseguró que no escribió el reglamento electoral y se mostró convencido de triunfar en las elecciones.

El precandidato a Presidente de Unión por la Patria y actual Embajador en Brasil, Daniel Scioli, se refirió a la interna que atraviesa el peronismo de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y se mostró confiado de cara al proceso electoral, asegurando que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo votaría a él por su "experiencia, trayectoria y visión de futuro".

En diálogo con Noticias Argentinas, el dirigente sostuvo que está más preparado que en la campaña de 2015 por la experiencia que le aportó su tiempo en Brasil y la "visión geopolítica" que aprendió siendo embajador. "Estoy con convicción de representar e interpretar lo que espera el pueblo argentino de su próximo presidente, valores que tienen que ver con previsibilidad, confianza, sensatez, moderación, con la capacidad de lograr acuerdos y creo que impactó mucho, positivamente, porque tuve que desplegar toda mi destreza", aseguró. Y recordó cómo logró destrabar las relaciones con el expresidente Jair Bolsonaro para que el país vecino vuelva a ser el primer socio comercial.

A su vez, Scioli destacó su coherencia "de haber estado siempre en el mismo espacio político" y aseguro que la Argentina necesita acuerdos, diálogos y "tranquilidad" de cara al futuro, de la mano de "expansión productiva y crecimiento". Si bien la interna de cara a la PASO se recrudece todos los días, señaló: "El camino de unidad está garantizado al final. Los respeto a todos, lo mío no es contra nadie sino a favor del país. El día después el país los necesita a todos en el interior del frente".

Con respecto a las primarias y ante la consulta de la posibilidad de consensuar un candidato de unidad dentro del oficialismo, aseguró que "hay PASO" ya que se trata de un triunfo de la democracia y de una normativa. "En el 2021, Santilli y Manes se terminaron potenciando. Algunos tienen miedo a la foto de las PASO. Lo mejor es una PASO, no es un tema mío. Lo han dicho Rossi, Grabois y también Wado", aseguró.

Durante la noche del viernes, el Partido Justicialista (PJ) bonaerense, encabezado por el diputado Máximo Kirchner, lanzó un fuerte comunicado contra el Presidente Alberto Fernández y el propio Scioli por el reglamento de UP. "No siento que me cuestionan, estamos discutiendo y debatiendo la presidencia de la Nación, el camino hacia eso. Si quiero ser el goleador de Villa La Ñata, alguna patada me voy a comer. No es que todo el mundo puede estar de acuerdo pero hay una decisión que se ha tomado, el 13 de agosto hay PASO en el país y dentro del frente", marcó.

En esa línea, marcó que mantiene una relación de "respeto" con Máximo y que tras el comunicado del PJ, seguirá habiendo PASO. "Siempre hay tensiones en esta etapa, si hay alguien que jamás judicializó la política... En mi vida le hice una denuncia a nadie", sostuvo.

"A esta altura no es que yo compito, el pueblo peronista quiere participar y decidir. Y me hago eco de eso", remarcó ante la consulta de bajar su candidatura. Mientras que confirmó que anunciará en los próximos días a su compañero/a de fórmula.

Su relación con Cristina Kirchner

El Embajador en Brasil sostuvo que con la vicepresidenta de la Nación y dos veces mandataria, Cristina Fernández de Kirchner, mantiene "un vínculo de respeto y afecto". Tras su discurso en Río Gallegos, Scioli opinó: "A veces ponen cosas en boca de Cristina. Tiene que hablar ella directamente, dice lo que piensa y toma las decisiones que toma. Algunos interpretan los gestos, lo que quiso decir. Ayer no dio nombres, entonces como dice el dicho 'al que le quepa el sayo que se lo ponga'". Y añadió: "He pasado tantas... Es su punto de vista y yo puedo tener el mío".

Más allá de esto, dejó en claro que "hace un tiempo" no habla con CFK aunque fue invitado al acto del 25 de mayo, en el 20° aniversario de la asunción de Néstor Kirchner. "Ella sabe que soy una de las personas más confiables y previsibles que tiene el espacio, lo ha visto cuando iniciamos la fórmula con Néstor", dijo. Y sostuvo: "Creo que me votaría a mí por experiencia, trayectoria, mi visión de futuro. Y también por muchas cosas que coincido en cuanto a que hay que industrializar la reaidad, las sinergias en lo público-privado, la economía del conocimiento y porque hay que rever el acuerdo con el FMI".

Por otro lado, Scioli sostuvo que tiene una relación "buena y de respeto" con miembros de la oposición como Facundo Manes y Horacio Rodríguez Larreta; asegurando que ese diálogo "es una de las cosas que la sociedad está pidiendo". Y apuntó: "De qué se horrorizan, porque sino parece que me dejan en un lugar de ridículo. Me volvían loco cada vez que iba a ExpoAgro y este año estaban todos ahí, haciendo cola a ver quién se sacaba la foto más linda con directivos de Clarín y La Nación... Digamos las cosas como son".

Si bien no se refirió a ningún dirigente en particular, acusó de forma generan: "Se horrorizan cuando voy a TN... Miren a los prorgamas a los que han ido, y es bueno que lo hagan". Mientras que resaltó: "Yo hago lo que tengo que hacer, lo que la gente me pide y necesita que haga para el tiempo que se viene. Concordia, convivencia".

El rol de Alberto Fernández

Sobre el cierre, se refirió al rol de Alberto Fernández en su candidatura. "Es un hombre con profundo sentido de responsabilidad democrática, promueve las primarias. Jamás esperé que el Presidente se entrometa en un tema partidario, una vez que esté definida la voluntad popular él dará su opinión", expresó. Y añadió: "Algunos lo ponen en cabeza a Alberto, él es presidente y yo precandidato, las cosas en su lugar. El apoyo de Alberto es a las PASO, ayer salió a apoyar a Unión por la Patria".

"Voy a acompañar, a quien sea, no pongo nombre. Conmigo adentro no hay problema, el problema lo tiene la gente con las cosas que están pasando", sentenció sobre su accionar en caso de no ganar la interna.