Con visita a Salta y “listas abiertas”, Larreta acelera la campaña de cara al 2023

El jefe de Gobierno porteño pasó por Salta y bajó un mensaje electoral a dirigentes del espacio, en un tono menos violento que Macri. En CABA, busca impulsar candidatos para “renovar la política” y confrontar con el discurso de Milei.

La pelea de cara a las elecciones 2023 en el PRO ya es evidente y esta semana se trasladó a la provincia de Salta. Luego del discurso de Macri en el que arremetió contra el Gobierno y en el que proyectó que la mitad de la población del país será pobre el año que viene, hoy fue el turno de Horacio Rodríguez Larreta. Allí insistió con su propuesta de acordar con el 70% del sistema una agenda de reformas y también se refirió a las política social y distribución de la riqueza. En paralelo, en la ciudad de Buenos Aires impulsará “listas abiertas”, una propuesta que busca “renovar” al partido y su discurso de cambio, una propuesta que en la última elección fue capitalizada por Milei

Esta mañana, en la ciudad de Salta participó del Encuentro Regional Norte, organizado por la Fundación Pensar del PRO, que reunió a dirigentes salteños y de las provincias de Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. De llegar a gobernar el año que viene, propuso tener “una visión integral apoyada por un amplio sector de la sociedad”. Fue ahí cuando se refirió al plan “consensuado” que elabora esa fundación junto a las otras de los partidos que integran Juntos por el Cambio y que no se detenga ahí sino también con sectores productivos como el campo y los empresarios, los sindicatos y los movimientos sociales. “El cambio vale si lo podemos sostener en el tiempo” sostuvo.

En otro tramo de su exposición en el encuentro que se realizó bajo el lema “Reflexiones para los planes de desarrollo humano'', esbozó sobre cuál es su visión de la redistribución de la riqueza. “Necesitamos volver a crecer para generar trabajo de verdad, privado, sostenible y de forma federal. No hay política social sin trabajo; no hay para distribuir lo que no se genera”, afirmó y agregó que para lograrlo “hay que tener un sano equilibrio entre un sector privado pujante que genera trabajo y riqueza, y un estado que a partir de eso ayude y atienda a los que menos tienen y más necesitan”.

Con el objetivo de diseñar políticas públicas, las temáticas sobre las que debatió Rodríguez Larreta junto a expertos, referentes sociales y políticos, empresarios y académicos, giraron sobre diagnóstico social, pobreza, hábitat, primera infancia, instituciones y bienes públicos de calidad.

“Uno de los pilares de nuestro plan nacional tiene que ser la recuperación del federalismo. Nunca ha habido tanta concentración de poder como ahora, tenemos que revertirlo”, reclamó el mandatario. En esa misma línea, agregó que es necesario gobernadores “que tengan una visión a más largo plazo para desarrollar su provincia y región, con la responsabilidad y la autoridad necesarias para lograrlo”.

Luego de la actividad, Rodríguez Larreta recorrió la zona comercial en el centro de la ciudad junto a referentes del espacio y el diputado Omar de Marchi, quien estrenó su rol de coordinador de la mesa nacional que trabaja en la candidatura presidencial del jefe de Gobierno.

Volver a la esencia

En la campaña electoral del 2021 el libertario Javier Milei instaló la idea de que venía a renovar la política y que el resto de la diligencia formaba parta de una “casta”. El discurso incomodó al PRO, partido que nació de la crisis del 2001 con un discurso de cambio. Frente a esto, el presidente de la Legislatura porteña y vicejefe de gobierno, Emmanuel Ferrario, le acercó a Rodríguez Larreta un proyecto para llevar en Ciudad de Buenos Aires candidatos que nunca antes hayan sido parte de la política.

En las últimas horas carteles amarillos colocados en casi toda la Ciudad y sin marca interpelaron a los porteños que los veían con una pregunta: “¿Te votarías?”. Se trata de “Listas Abiertas”, un proyecto que busca encontrar 34 candidatos a legisladores y comuneros en 2023. “La renovación de la política fue siempre parte de nuestra esencia”, explicó Ferrario.

“La renovación de la política fue siempre parte de la esencia del PRO”, detalló el autor de esta iniciativa que busca dejar sin discurso a los libertarios con el que se puedan diferenciar. “Desde nuestros orígenes formamos un espacio que convocó a personas que nunca hubieran participado formalmente de la política pero que tuvieran compromiso y vocación de transformar la realidad para vivir mejor. Ahora por primera vez se abre masivamente la convocatoria en la Ciudad a buscar nuevas voces que sean nuestros candidatos y candidatas en 2023 en las listas del PRO CABA”, sumó el hombre de confianza de Larreta.

Ferrario pensó el proyecto luego de mantener reuniones con el equipo del Presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el análisis de la experiencia de su partido La República en Marcha (LREM), quienes abrieron sus listas a la sociedad civil desde las elecciones legislativas de 2017.

Los postulantes a candidatos deberán cumplir una serie de criterios de elegibilidad que van desde los básicos establecidos en la Constitución, pero también los de “Ficha limpia” y que hasta ahora no hayan sido candidatos o funcionarios.

Los postulantes serán entrevistados por un equipo selección del PRO que elegirá a 200 personas, las cuales participarán a partir de marzo del 2023 de un periodo de formación de la Escuela de dirigentes del partido. “A partir del desempeño de cada uno en la Escuela y un proceso de votación final que involucra a las autoridades del partido y la participación de afiliados, se llegarán a seleccionar al menos 34 precandidatos para las PASO 2023 del PRO en la Ciudad”, explica la iniciativa.