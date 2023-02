Crisis en JxC: De Marchi cruzó a la UCR y Bullrich no descarta intervenir el PRO en Mendoza

En la previa de una nueva reunión del PRO, la presidenta del partido y el diputado nacional que se apuntó en la pelea por la gobernación expusieron duras posturas que reflejan la tensa interna en la coalición opositora.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, cuestionó la actitud del diputado nacional de ese mismo espacio Omar De Marchi, al considerar que pone "en crisis una provincia gobernada" por Juntos por el Cambio y anticipó que el lunes "se va a tomar una decisión" sobre si es necesario intervenir el partido local durante una reunión de la cúpula nacional macrista. Por su parte, De Marchi advirtió que la provincia "no está bien" bajo la gestión radical acusó al senador Alfredo Cornejo de querer "refugiarse" en la provincia.

"La preservación de los distritos donde gobernamos está por encima de todo. Estamos buscando ser gobierno nacional entonces no se puede poner en crisis una provincia gobernada por Juntos por el Cambio porque un dirigente diga 'me importa más lo que me pasa a mí que lo que le pasa al país'", afirmó hoy Bullrich en declaraciones a la radio mendocina Nihuil.

Mendoza irá a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el 11 de junio y a las generales el 24 de septiembre, según resolvió por el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez. En Juntos por el Cambio, las tensiones se profundizaron en es provincia luego de que el senador de la Unión Cívica Radical (UCR) Alfredo Cornejo -apoyado por el jefe provincial- formalizara su precandidatura a la gobernación, mientras que De Marchi no descartó abandonar el frente Cambia Mendoza y competir por afuera del mismo.

De Marchi es el titular del partido en Mendoza y aliado del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. El lunes pasado, en la reunión de la cúpula nacional del partido amarillo Bullrich se enojó con el alcalde capitalino por la crisis del frente en esa provincia.

"Cornejo y De Marchi van a poder competir en las PASO para ver quién es el mejor candidato. Lo que no puede pasar es romper la coalición. Eso atenta contra las posibilidades de Juntos por el Cambio y pone la individualidad encima de la necesidad colectiva. No esta dentro de los cálculos de nuestra coalición romper", afirmó Bullrich.

Al ser consultada sobre si el partido en Mendoza puede ser intervenido, la exministra sostuvo que "el lunes se va a tomar una decisión" en el marco de una reunión de la conducción del PRO nacional y agregó que un "equipo de dirigentes va a hablar con De Marchi" para intentar esclarecer la situación.

"No hay decisiones individuales. Hay un reglamento y se tienen que apegar a la ley. Soy presidenta del PRO y estoy pensando cómo se presenta el partido en 24 distritos de los cuales tres gobernamos. Para hacer las cosas bien, la ley es lo que rige", aseguró.

Por otro lado, se refirió a los rumores de una fórmula presidencial con Cornejo, posibilidad que quedó descartada luego de que el senador oficializara su precandidatura en Mendoza. "Nunca fue una decisión tomada, lo habíamos hablado por encima. Muchas veces se especula, pero con él tengo una amistad política a partir de compartir ideas. Eso está intacto, independientemente del lugar en que él esté y donde esté yo", aseguró, para luego afirmar que el diputado radical "fue un buen gobernador que transformó la educación, que cuidó los recursos de los mendocinos y enfrentó la inseguridad".

De Marchi: "Se subestima el nivel de tensión en Mendoza

De Marchi aseguró que "se subestima el nivel de tensión que hay en Mendoza" y advirtió que la provincia "no está bien". En ese marco, apuntó contra el partido centenario: "No entiendo por qué el radicalismo apuró los plazos en la provincia cuando faltan dos meses para el cierre de frentes electorales. Por lo que no se si hay espacio (para competir en unas PASO)", afirmó.

En ese marco, el diputado del PRO sostuvo que "puede existir la chance de que se articulen dos frentes" y que ambos compitan "cotejando programas, ideas y expectativas". En ese sentido, recordó que en la provincia "no ha gobernado en los últimos siete años un frente, sino un partido político que es el radicalismo", por lo que apuntó: "Hoy advertimos que la provincia necesita una potencia mayor que el que tienen quienes hoy conducen la UCR".

Por último, De Marchi sostuvo que la situación permite observar que si el senador no es candidato "no hay otras personas en condiciones de liderar un próximo tiempo en la provincia" cosa que, consideró, "no habla bien del proyecto". Y cerró: "Hay una incursión de Cornejo a nivel nacional que fracasó y por eso volvió a refugiarse en la provincia, pero Mendoza no es un refugio".

Con información de Télam