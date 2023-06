Arde Juntos por el Cambio: Morales apuntó contra Bullrich por Schiaretti

El gobernador de Jujuy cuestionó a la presidenta del PRO en uso de licencia por su posición respecto a si debe sumarse o no a Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio.

El gobernador de Jujuy y precandidato presidencial, Gerardo Morales, apuntó contra la presidenta del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich, en medio de la polémica dentro de Juntos por el Cambio (JxC) por la incorporación de nuevos dirigentes a la coalición de cara a las elecciones 2023. "No puede ser que la lógica de incorporación o no de otros sectores a JxC sea en función de lo que le conviene o no a Bullrich", dijo Morales en Urbana Play.

En la disputa hacia adentro de Juntos por el Cambio por la incorporación o no a la alianza del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, hay dos bandos: por un lado está el sector de Morales y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y por el otro está el de Bullrich y el ex presidente Mauricio Macri."Hoy hay dos posiciones dentro de JxC: la más extrema que expresan Patricia y Macri. Y del otro lado estamos dirigentes que nos toca gobernar y que hemos tomado decisiones y allí estamos el Peronismo Republicano, la Coalición Cívica, un sector mayoritario, diría que el 80% del radicalismo y un sector del PRO que lidera Larreta, con una coincidencia en cuanto a que lo que necesita el país, que es salir de la grieta, de los extremos", expresó el mandatario jujeño.

Si se suma o no Schiaretti no es lo único que debe resolver JxC, ya que todavía falta que se confirme la incorporación del diputado nacional José Luis Espert, quien ya manifestó en varias oportunidades su intención de formar un gran frente opositor. En la tarde del lunes se reunirá la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio y Morales confía en que allí se confirmará el ingreso del dirigente de Avanza Libertad: "Esperemos que eso se resuelva hoy".

Además, el gobernador analizó el presente de Juntos por el Cambio y consideró que el conflicto entre Bullrich y Larreta perjudica a la coalición. "Hace tres meses estamos en una meseta, atrapados en la interna entre Bullrich y Larreta, con pérdida de iniciativa. Y nos parece que la mejor manera de fortalecer una propuesta que va a gobernar la República Argentina es garantizando gobernabilidad sobre la base de la ampliación de JxC, que además es lo que votó la Convención de la UCR", sostuvo.

Las declaraciones de Morales se dieron tras un domingo repleto de polémicas, donde el jefe de Gobierno, la presidenta del PRO en uso de licencia, el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, y hasta la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se expresaron sobre el tema. Bullrich y Pichetto emitieron declaraciones radiales, Larreta publicó un comunicado en sus redes sociales y Carrió hablaron en un programa televisivo.

La ex ministra de Seguridad se opuso abiertamente a la incorporación de Schiaretti a la alianza opositora. "Me parece que una cosa es ampliar y otra amontonar. El día 25 de junio tenemos una elección en Córdoba y 88 lugares donde competimos con Schiaretti y la gente está con una confusión enorme. Estas cosas de último momento generan mescolanza. No vamos a entregar a nuestra gente en Córdoba que está luchando para ganarle a Schiaretti, que está hace 24 años", dijo en CNN Radio.

En la misma línea que Bullrich estuvieron las palabras de Pichetto, quien en diálogo con Radio Rivadavia afirmó: "Las sumas tienen que servir para ampliar la coalición. Esto nos tiene que servir para ganar las elecciones. Si hacemos análisis de las encuestas nos damos cuenta que hemos perdido ciertas perspectivas. Un golpe de timón, un cambio de agenda sería algo positivo. Pero no se puede hacer si hay ideas contrapuestas de los líderes".

Rodríguez Larreta, por su parte, publicó un comunicado en su cuenta de Twitter que más tarde respaldó en distintas ocasiones. "Las conversaciones con referentes nacionales como Juan Schiaretti, José Luis Espert o Margarita Stolbizer tienen como único objetivo garantizar el cambio en la Argentina. Y en el caso de Juan Schiaretti, no va en absoluto en contra de nuestra intención de ganar la provincia y la ciudad de Córdoba con Luis Juez y Rodrigo de Loredo, dos candidatos de lujo que me honra apoyar", escribió en el comunicado.

Carrió, por otro lado, remarcó que ella siempre abogó por la ampliación de JxC. "Yo no hago estrategia política a través de los medios. Pero te voy a decir, yo estoy por la igualdad y la amplitud", dijo el domingo por la noche en TN, en la misma entrevista en la que apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri, a quien acusó de estar "jugando para que pierda Juntos por el Cambio".