Alberto Fernández inaugura obras en Santiago del Estero

El Presidente encabezará el acto en el que se dará a conocer la ampliación y puesta en valor de la Escuela Centenario.

El presidente Alberto Fernández inaugurará esta tarde obras en la provincia de Santiago del Estero en compañía del gobernador Gerardo Zamora. La misma consiste en una ampliación y puesta en valor de la Escuela Centenario, institución provincial histórica.

De acuerdo a lo que indicó Télam, la actividad tendrá lugar a partir de las 19 horas. Junto al Presidente también estarán los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el de Educación, Jaime Perczyk. Asimismo, y desde las 11 horas, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti, tendrá un encuentro con representantes del Banco Mundial.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto al gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

En las últimas horas, y antes de la visita de Fernández, Zamora se refirió al presupuesto del año 2023 y destacó: "Estamos contentos porque va a superar lo que hemos ejecutado en el 2022 y eso demuestra una gran inversión no solamente por la recuperación salarial que venimos otorgando, sino también porque estamos realizando un gran plan de inversión en obras públicas, y dentro de ella la educativa tiene prioridad".

Llega la tarjeta SUBE a Rosario

Este lunes, el ministro de Transporte, Diego Giuliano, encabezará desde las 9.30 horas el acto de implementación de la tarjeta SUBE en Rosario (provincia de Santa Fe), que se convertirá en la ciudad número 49 en aplicar el Sistema Único de Boleto Electrónico. El sistema contará con 760 puntos de recarga, 729 máquinas validadoras (52 más de repuesto) y 89 terminales automáticas SUBE. En tanto, en el corto plazo, se sumarán 20 más.

Alberto Fernández habló sobre la candidatura del Frente de Todos de cara a las elecciones 2023

Alberto Fernández pidió que el Frente de Todos (FdT) mantenga su unidad para contrarrestar a la oposición y manifestó que la definición sobre su futuro político "va a ocurrir cuando deba ocurrir", sin dar pistas sobre su posible candidatura para la reelección. Además, remarcó que las PASO son "el único camino" para que todos puedan participar y tener una chance de cara a las generales.

En diálogo con C5N, el máximo mandatario remarcó la importancia que tienen las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y recordó que, en noviembre del 2021, pidió que se lleven a cabo porque en las legislativas se generó una poca participación y muchos dirigentes se pusieron en contra del propio gobierno. "Necesitamos estar todos unidos. Si (Juan) Grabois quiere ser candidato, que lo sea. Lo mismo Wado (de Pedro) o Sergio (Massa). ¿Cuál es el problema? El problema es que al candidato lo elijamos entre dos o tres. Yo fui elegido así y no quiero que vuelva a pasar, quiero que el candidato lo ponga la gente", marcó.

Frente a la repetida consulta de si irá por la reelección, el presidente Fernández desvió en varias ocasiones la pregunta subrayando que no es momento de hablar sobre el tema. "La definición sobre mi futuro político va a ocurrir cuando deba ocurrir, no apuremos las cosas", manifestó. Y más allá de si forma parte de la interna o no, pidió: "Vótennos, sea quien sea el candidato nuestro. No voten a la oposición, cuando creyeron que era necesario cambiar hicieron estallar a la Argentina".

En esa misma línea, el jefe de Estado aseguró: "Tenemos un camino claro, sabemos a dónde vamos y a dónde queremos llegar. Podemos tener diferencias entre nosotros pero no son diferencias en lo sustancial". Y resaltó: "Mi aspiración no es ser reelecto sino que el Frente de Todos gane las elecciones presidenciales. Si soy una buena opción, seré yo y si hay otro mejor, será otro".