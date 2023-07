Alberto Fernández en la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner: "Empezamos a declarar la independencia energética de la Argentina"

El presidente cerró el acto de inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner en Salliqueló. Según afirmó, esta obra convocó a "que preservemos la unidad de los que queremos que la argentina avance".

El presidente Alberto Fernández afirmó este domingo que el país comenzó a "declarar la independencia energética" con la inauguración oficial del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. "Irónicamente, el destino me permitió de algún modo estemos empezando a declarar la independencia energética de la Argentina, un 9 de Julio en el corazón de la Argentina, en Salliqueló", expresó el Jefe de Estado.

Fernández concluyó la inauguración señalando que "el acto nos ha convocado a que preservemos la unidad de los que queremos que la Argentina avance, una más igualitaria, que preserva los derechos de los que trabajan". "Hagamos como decía Perón. Unidos, avancemos, dejemos de hablar, sigamos haciendo", instó el Jefe de Estado, que compartió escenario con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ministro de Economía y el precandidato a presidente del oficialismo, Sergio Massa, el jefe de gabinete y aspirante a vice, Agustín Rossi, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"Estoy convencido que si el Estado no está presente, el país no se desarrolla", sostuvo el Presidente, que recordó que cuando llegaron al poder "no existía el ministerio de Trabajo, de Ciencia y Tecnología y de Salud", en alusión a la gestión de Mauricio Macri.

En ese marco, recordó que el "gobierno que nos precedió lo intentó varias veces y no lo logró", en referencia al avance y construcción del gasoducto que la gestión peronista inauguró.

"No lo logró porque no encontró financiamiento, porque cuando quiso hacerlo porque el FMI se lo prohibió. O no lo logró, porque cuando quiso hacerlo con la Participación Pública Privada generó un formidable negocio que le daba a la empresa que lo hiciera 27 años de concesión y una tarifa en dólares asegurada. Gracias a dios que eso no ocurrió", lanzó.

En esa línea, destacó: "Hicimos este gasoducto con fondos nuestros, de los argentinos, con empresas argentinas y trabajadores argentinos, que nos permite que el gas llegue a los lugares de desarrollo que más lo necesitan"

El Jefe de Estado, que en diciembre deja el cargo, hizo una defensa de su gestión. "Recibí lo que recibí: la deuda con el FMI, la economía dilatada que me dejaron, tuve que enfrentar una pandemia, una guerra que subió los precios de la energía y, cuando creí que estaba terminado debí enfrentar la sequía más grave", enumeró.

"No me quejo, porque a cada problema, como soy peronista le puse pecho y cada problema que tuvimos lo enfrentamos y lo solucionamos", lanzó el Presidente, que sobre el final de su discurso recordó que "las elecciones se avecinan y no todo es lo mismo en política".

También afirmó que su gestión lleva"32 meses ininterrumpidos creando trabajo registrado", que se crearon "más de 1.100.000 puestos de trabajo", destacó, y consignó que la desocupación es del "6,9 por ciento".

"Si gobernar es trabajar, como decía Perón, digo: 'General, he cumplido", sintetizó el Jefe de Estado.

Por otra parte, Fernández recordó que el grupo mediático Clarín publicó una tapa el día que el mandatario llamó a licitación en abril de 2022, donde lo mencionaban "muy chiquito" y priorizaron una foto suya tapándose los ojos para que no se le metiera tierra. "Clarín, este es el gasoducto que te dije que íbamos a hacer", lanzó el Jefe de Estado, que expresó sentir una "satisfacción personal muy grande" por la realización del gasoducto Néstor Kirchner durante su gobierno y agregó: "No lo hice solo, lo hicimos".

Fernández fue el último orador del acto de inauguración de la obra, luego de las palabras de la Vicepresidenta y de Massa. En el lugar también estuvieron el jefe de la campaña electoral y ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, y el canciller Santiago Cafiero y el titular de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. También se encuentra el otro precandidato presidencial de Unión por la Patria, Juan Grabois, y Sergio Zillioto, gobernador de La Pampa..

El acto se realizará en coincidencia con el feriado en el que se conmemora la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816. La obra que se inaugurará formalmente tiene una extensión de 573 kilómetros y conecta Tratayén, en la provincia de Neuquén, con Salliqueló, en Buenos Aires.