Alberto Fernández: "Defendamos la inocencia de Cristina, que es distinto a la proscripción"

El Presidente afirmó que si se habla de la proscripción de la Vicepresidenta para postularse "pareciera que nuestra preocupación es que sea candidata".

El presidente Alberto Fernández se refirió a la situación judicial de Cristina Kirchner y la denuncia de "proscripción" del sector duro del kirchnerismo. "Lo que me preocupa que no defendamos la inocencia de Cristina (Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación), que es distinto a discutir la proscripción", afirmó en referencia a la condena a la ex mandataria por la causa Vialidad.

"Lo que más me preocupa es llamarle la atención a los argentinos sobre la inocencia de Cristina. Porque sino parece que la dicusión sobre si es candidata o no. Cristina es inocente y eso es lo que hay que explicarle a los argentinos", declaró en una entrevista en C5N. En ese sentido, señaló que es "inadmisible involucrarla" en la causa y que "está claro que la condena tiene una pena accesoria que es la inhabilitación para ejercer cargos públicos y esa es una inhabilitación política".

Además, recordó que todas las veces que le tocó dar inicio de sesiones ordinarias del Congreso se refirió al "tema de Cristina". "Esta vez traté de ser lo más técnico posible y explicarle a la ciudadanía lo que estaba pasando en la Justicia", remarcó, para luego añadir: "Hay dias en los que no me hablaba con Cristina y yo ya advertía que esa causa era un disparate"

Sobre la posibilidad de que el Poder Judicial avance contra la ex mandataria si es candidata, Fernández opinó que "es una especulación legítima", pero insistió que lo que más le "preocupa que no defendamos la inocencia de Cristina, que distinto a discutir la proscripción".

"Porque cuando uno discute la proscripción pareciera que nuestra preocupación es que sea candidata. Para muchos es muy importante que sea candidata y tienen todos los derechos y lauros para serlo y eso es indiscutible. Pero yo quiero que discutamos es si es culpable o inocente, y yo creo que es inocente y estoy convencido que la metieron de los pelos en una causa", afirmó.

Fernández de Kirchner fue condenada por la causa Vialidad con la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Para Fernández, su compañera de fórmula "está inhabilitada, la inhabilitación es sinónimo de proscripción". Cuando se le recordó que la propia Vice se autodefine como proscripta, el Presidente respondió: "Yo no tengo mucha vocación de discutir el significante sobre la proscripción o no. Mi preocupación es que en el estado de derecho en el que vivimos una persona es injustamente perseguida".

Las Fuerzas Armadas operarán en Rosario

El presidente Alberto Fernández se refirió al problema del narcotráfico en Santa Fe, específicamente en la ciudad de Rosario, tras las amenazas y el ataque a tiros que recibió el supermercado de la familia de Lionel Messi. En ese sentido, anunció que las Fuerzas Armadas tomarán un papel preponderante para urbanizar, sin armas, los barrios más carenciados. "Es un problema muy serio, no empezó hace dos años. (Omar) Perotti cambió cuatro ministros de Seguridad y en Rosario cambiaron diez veces al jefe de la Policía", sostuvo.

En diálogo con C5N, el máximo mandatario nacional habló del crimen organizado y detalló cómo se forman estas bandas: "Es un proceso que buscan copar territorialmente una región, se enfrentan con otras bandas, se involucran con el poder -comprando comisarios, jueces, politicos- y buscan que eso se blanquee, convirtiéndose en parte de la sociedad". Y añadió: "Gran parte de los delitos, no están vinculados al narcotráfico, a veces son homicidios. Por eso, las bandas están juzgados por juzgados provinciales".

Más allá de esto, Alberto puso especial énfasis en que uno de los máximos problemas de Santa Fe es su propia policía provincia, y es por eso que "piden ayuda a la federal". Sobre esto, expresó: "A mí no me gusta generalizar, porque es injusto. Pero la realidad es que hay comisarios que está presos, ministro que cambian y evidentemente la causa es siempre la misma: no pueden dominar el narcotráfico". Y recordó su conversación con Pablo Javkin, intendente de Rosario: "Hablé con él y le dije que estaba dispuesto ayudarlo en todo pero, ¿cómo trabajo con la policía ya contaminada?".