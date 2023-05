Abogado hizo pasar un mal momento a TN por la Corte: "Lamento contradecirlos"

El letrado explicó los motivos por los que la Corte Suprema no debía intervenir en las elecciones en las provincias de San Juan y Tucumán. Detalló lo que dicta la Constitución nacional.

El abogado constitucionalista y profesor de la Universidad de Buenos Aires, Felix Lonigro, contradijo a los conductores de TN sobre la intervención de la Corte Suprema de Justicia que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán. El letrado detalló lo que dicta la Constitución nacional y argumentó su rechazo a la medida del máximo Tribunal.

"No estoy de acuerdo con el fallo de la Corte y me temo que voy a contradecir lo que están comentando acá, pero creo que la Corte no debía intervenir en este tema", comenzó diciendo Felix ante la consulta de Diego Sehinkman en el programa “Solo una vuelta más" en TN.

El conductor insistió al letrado que argumente sobre por qué no estaba a favor de la medida de la Corte y éste ratificó que el mecanismo de las elecciones "es un problema de la provincia" aunque no dejó de aclarar que él estaba en contra de las reelecciones.

"La Corte no debe interpretar los artículos de las constituciones provinciales, eso deben hacerlo los tribunales provinciales. La misma constitución dice que las provincias deben ir a elecciones sin intervención alguna del gobierno de la Nación", cerró contundente el abogado constitucionalista.

Ayer, la Corte Suprema de Justicia -con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz- suspendió las elecciones previstas para el próximo domingo en las provincias de Tucumán y San Juan, al hacer lugar a dos medidas cautelares presentadas por fuerzas opositoras ante la posibilidad de que las candidaturas de Juan Manzur y Sergio Uñac no respeten la alternancia reglamentada en las Constituciones provinciales. Los pedidos de amparo fueron formulados por el "Partido para la Justicia Social" de Tucumán y por la agrupación "Evolución Liberal" de San Juan.

Con dos fallos conocidos la tarde del martes, la Corte respondió a los amparos presentados por fuerzas de la oposición en ambas provincias que cuestionaron la posibilidad de que Uñac obtenga un cuarto mandato consecutivo y que Manzur -que se presenta como candidato a vicegobernador- integre por quinta vez el Ejecutivo provincial. Para fundamentar la suspensión de los comicios, el máximo Tribunal citó un fallo anterior del mismo tribunal en el que consideró un deber tutelar "la virtud republicana de desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder".

Las provincias de Tucumán y San Juan tenían elecciones provinciales previstas para el próximo domingo, junto con La Pampa, Salta y Tierra del Fuego, todas ellas desdobladas del cronograma de elecciones nacionales.

En este marco, el propio gobierno nacional apuntó este martes contra la Corte Suprema después de la suspensión de las elecciones y sostuvo que "en una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias, la Corte Suprema se alineó hoy con la oposición".

Desde Casa Rosada, cuestionaron que el fallo de la Corte respondiera a Mauricio Macri quien, tras las derrotas de los candidatos libertarios en La Rioja, Misiones y Jujuy del domingo, había dicho que esas provincias tenían un "sistema feudal". "Ya va a llegar la época de libertad también para ellos", había comentado el expresidente antes de ingresar a la cumbre del PRO.

En ese sentido, el Gobierno expresó que la declaración de Macri responde a "un concepto absolutamente despectivo hacia las provincias de nuestra Patria y hacia la esencia de la democracia Argentina que está cumpliendo cuarenta años de vigencia". Patricia Bullrich, presidenta del PRO y precandidata presidencial, también minimizó las elecciones del último domingo y se refirió a La Rioja como un "sistema feudal".

"Es imperioso que la Corte de Justicia de la Nación deje de entrometerse en la institucionalidad de las provincias argentinas y deje a la gente votar", exigió el texto de Presidencia que también tuiteó el presidente Alberto Fernández. Los candidatos del Frente de Todos en San Juan y Tucumán iban a ser Sergio Uñac y Osvaldo Jaldo, respectivamente. "Estamos junto a los gobernadores Uñac y Manzur frente a este nuevo atropello y vamos a acompañar a las provincias en sus reclamos democráticos", agregó el comunicado.

Minutos después del fallo, Patricia Bullrich celebró la medida con un mensaje en redes sociales. "Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y Uñac. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias", manifestó. El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta, también se sumó a los festejos de la oposición en Twitter: "La decisión de la Corte es la que corresponde a un país que respeta la legalidad".

Sobre el cierre del comunicado, el Gobierno le solicitó a la Corte que no intervenga en el proceso electoral. "Es el pueblo el que debe elegir sin intromisiones de ningún tipo. La intromisión judicial en procesos electorales daña profundamente la convivencia democrática y altera peligrosamente la institucionalidad que tanto preservamos", sostuvo el comunicado.