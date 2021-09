Rossi: "Para relanzar la gestión hay que fortalecer la autoridad presidencial"

El ex ministro de Defensa analizó la derrota en las PASO, la relación entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner y la carta de la vicepresidenta sobre la crisis del Frente de Todos.

Agustín Rossi, ex ministro de Defensa de la Nación, analizó la derrota del Frente de Todos en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) celebradas el pasado domingo 12 de septiembre y se manifestó ante la fuerte interna que se desató dentro del oficialismo por los malos resultados, inesperados a lo largo y ancho del territorio argentino.

En diálogo con El Destape Radio, quien fuera derrotado en las primarias en la provincia de Santa Fe expresó en relación a los duros porcentajes cosechados en las legislativas: "La causa principal es que no logramos mejorar la calidad de vida del pueblo y eso tiene justificativos pero a nuestro pueblo no le fue suficiente". Mientras que explicó cuál es el siguiente paso a tomar: "Hay que lograr que los números positivos de la macroeconomía lleguen más rápido al bolsillo de la gente".

A su vez, Rossi dio su punto de vista sobre las diferencias entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta, Cristina Kirchner: "Siempre dijimos que éramos una coalición. Y éstas se hacen entre espacios políticos que piensan parecido, pero no igual, y cuando hay tensiones las diferencias se exacerban. Estamos en deuda y hay que fortalecernos". Mientras que, con respecto a la carta publicada por CFK, con quien dijo que hace rato no habla, sostuvo: "Cristina tiene una autoridad política que le permite marcar el escenario cuando lo tiene que marcar. Nadie tiene el derecho para decirle a Cristina que no se exprese como ella quiere".

De cara a las próximas elecciones generales, a celebrarse el 14 de noviembre, el ex ministro dejó en claro: "Para relanzar la gestión hay que fortalecer la autoridad presidencial. Hay que salir a jugar el segundo tiempo con todo, con la firme convicción de que podemos dar vuelta la elección. Las PASO es el primer tiempo y el segundo tiempo son las generales. Después se verá si se puede o no se puede". Mientras que, de cara a los dos líderes del país y el Frente de Todos, sentenció: "Mi afecto y reconocimiento político hacia CFK y Alberto sigue".