Tras el lanzamiento del libro "Primer tiempo", Mauricio Macri y otros referentes de Juntos por el Cambio se preparan para afrontar las elecciones 2021. Y Patricia Bullrich, presidenta del PRO, le hizo una curiosa propuesta política a Alfredo Casero en pleno programa de televisión. La consulta, sin dudas, dejó al actor con la boca abierta.

El artista es uno de los militantes del macrismo más duro. A través de su cuenta de Twitter, y por medio de diversas entrevistas que ha brindado, se convirtió en uno de los famosos influencers que apoya el bloque que construyó Macri. Durante una entrevista que Bullrich y Casero brindaron en TN, un periodista le consultó al actor: "Para cambiar todas estas cosas que estás diagnosticando, ¿alguna vez pensaste o te tentaron para ser candidato?".

"No, no, ja. Lo que yo noto, y me di cuenta, es que yo tengo un contacto bastante claro con la gente. No me sale, no sé... me aburro estar en un lugar donde hablo solamente con los que conozco. Tengo un montón de gente. Voy a un bar que se llama La Fusta, voy a una provincia y a la otra porque hago muchas cosas. Tengo un montón de gente a la que veo, voy viendo diferentes realidades. Voy a lugares a los que nadie fue", respondió Casero.

Luego, con un poco más de confianza, el actor resaltó: "Veo un montón de realidades, pero si yo estoy capacitado para hacer algo así, alguien me tendría que hacer. Si me tuvieran que hacer, debería ser algo orgánico y el problema mío es, tal vez, la falta de organización porque yo trabajo solo. Pero dejame una sola cosa para hacer y yo la hago".

Tras el testimonio, el periodista le cedió la palabra a una de las referentes del macrismo y le consultó: "Entonces yo le pregunto a Patricia Bullrich, que es la presidenta del PRO, ¿te gustaría un Alfredo Casero como candidato?". Bullrich no lo dudó y expresó: "Pero por supuesto, todos los que van a pelear por el país, por la patria y que se la van a jugar, lo queremos en nuestro equipo. Y entre ellos está Alfredo, por supuesto".

Como consecuencia, Casero se sintió halagado y no descartó la posibilidad de formar parte de Juntos por el Cambio en las elecciones 2021: "Ja, no sé, tengo que pensarlo. Muchas gracias por la confianza, Patricia. Esto no es un empleo, esto es por la patria". Y Bullrich asintió: "Es por la patria".