Ministros albertistas respaldaron al Presidente, en medio de la crisis interna

Moroni y Frederic salieron a manifestar su apoyo a Alberto Fernández. Junto a otros ministros, estuvieron reunidos con el Presidente en Casa Rosada para definir el nuevo rumbo del Gobierno tras la derrota electoral y renuncias masivas.

En medio de la tensión política que hay dentro del Gobierno Nacional tras la derrota en las últimas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), el domingo 12 de septiembre pasado, el presidente Alberto Fernández recibió el apoyo de algunos de sus ministros de mayor confianza ante la disposición de renuncia que llevaron adelante algunos integrantes del gabinete en un día más que complejo.

El primero en salir a apoyar a Fernández fue el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien no dudó en dejar en claro que seguirá al mando de dicha cartera. "Mi total e incondicional apoyo al Presidente Alberto Fernández por todo lo que representó como la síntesis de lo que votó el pueblo en 2019", lanzó. Luego, por la misma línea, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, manifestó en redes sociales: "Todo mi apoyo a Alberto Fernández , síntesis de la unidad popular para lograr el país que queremos. El Frente de Todos es la garantía para que la voluntad del pueblo expresada en 2019 sea una realidad".

Durante la tarde de este miércoles agitado, el jefe de Estado se reunió en Casa Rosada con Santiago Cafiero, Cecilia Todesca, Vilma Ibarra, Julio Vitobello, Juan Pablo Biondi, Juan Zabaleta, Sabina Frederic, Felipe Solá, Gabriel Katopodis, Matías Lammens, Carla Vizzotti, Martín Guzmán y Matías Kulfas. A su vez, el presidente de Diputados, Sergio Massa y el titular del bloque de diputados del FDT, Máximo Kirchner, también estuvieron juntos en el Congreso. Ninguno se expresó hasta el momento. Se esperan cambios para reestructurar el rumbo del Gobierno en respuesta al revés electoral del domingo.

Quien se expresó a través de redes, al igual que Frederic y Moroni, fue Daniel Scioli. El embajador de Argentina en Brasil acompañó al jefe de Estado en tiempos de tensión y preocupación por el resultado en las PASO. "Quiero destacar mi apoyo al alto sentido de la responsabilidad del presidente Alberto Fernández en la tarea que le encomendó el pueblo argentino: unidad en la diversidad. Es momento de pensar en nuestro país, las dificultades que atravesamos y seguir con la esperanza de un futuro mejor", manifestó.

Por otro lado, organizaciones sociales como Somos Barrios de Pie y Movimiento Evita también expresaron su apoyo al presidente y comunicaron que realizarán una movilización por la unidad del Frente de Todos, este jueves desde las 15, en Plaza de Mayo. Tras ponderar las palabras de Fernández el domingo tras los resultados negativos, desde Barrios de Pie valoraron: "Ese camino de reconocimiento y autocrítica es el correcto".

El presidente Alberto Fernández junto a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic.

También dijo presente en Casa Rosada, más allá de no formar parte de su gobierno, el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Según pudo conocerse fue a brindarle su ayuda a Alberto Fernández en plena crisis post derrota en las PASO y dejó en claro que, más allá de los rumores, no le ofrecieron ningún puesto aunque está "a disposición de lo que se necesite". A la salida de Balcarce 50, opinó que "haría los cambios antes de las elecciones" de noviembre y dejó en claro que solo tuvieron "una reunión para hablar de política", asegurando que "no hay ningún quiebre en el Gobierno".

Gobernadores se expresaron a favor del Presidente

Uno de los primeros en expresarse fue el gobernador de La Rioja y presidente del PJ en dicha provincia. A través de su cuenta oficial de Twitter, Ricardo Quintela manifestó: "No es ni fue fácil gestionar en una pandemia y nuestro Presidente Alberto Fernández lo hizo con coraje y cuidando la vida de todos y todas, sin especulaciones electorales". Y tras las elecciones legislativas, sumó: "Luego de un proceso como las PASO lo más importante es fortalecer la UNIDAD y acompañar a nuestro Presidente y al Frente de Todos, porque estoy convencido que vamos a mejorar notablemente en noviembre habiendo leído claramente las demandas de la sociedad". Para cerrar, manifestó que acompaña al jefe de Estado y dejó en claro que los riojanos y las riojanas estarán "siempre comprometidos con el desarrollo de la patria".

Por su parte, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, dispuso desde sus redes sociales, con respecto al resultado de las PASO del 12 de septiembre: "Es con todos porque la responsabilidad es de todos. Un resultado electoral es producto de la democracia y no debe complicar la gobernabilidad". Y sentenció: "Debemos escuchar y analizar cada demanda de la gente. Así lo hicimos en Catamarca". En la misma línea, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, sumó: "En tiempos como este es cuando más debemos conservar la unidad y cuidar la institucionalidad. Por eso quiero expresar todo mi respaldo al presidente Alberto Fernández, que es quien conduce el país hacia la salida de la pandemia y la reconstrucción".

Pablo Moyano y Camioneros demuestran su apoyo

A través de un extenso comunicado, el Secretario General Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, junto a quienes forman parte del gremio dejaron en claro que respaldan y acompañan al presidente y a la vicepresidenta, repudiando fuertemente "el intento desestabilizador que utilizan los medios de comunicación de derecha y la oposición de Juntos por el Cambio" -a estos últimos, también los señalan por el "desastre económico sin precedentes, endeudamiento, cierre de ministerios y ataque a derechos de trabajadores"-.

A su vez remarcan: "Vamos a acompañar y a estar al lado del gobierno hasta las últimas consecuencias porque defendemos la democracia como base fundamental de nuestra Argentina, que viene golpeada por las políticas nefastas de Cambiemos y una pandemia que sacudió a la salud y la economía de todos los países del mundo". Y sentenciaron: "La Constitución Nacional se respeta y no vamos a permitir bajo ningún punto de vista el ataque mediático inconstitucional".

¿Quiénes presentaron la renuncia?

En total son siete los ministros y el primero que en expresarse fue el del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. Por otro lado, quienes también pusieron su salida a disposición de Fernández, son los ministros Martín Soria (Justicia), Roberto Salvarezza (Ciencia y Tecnología) y Juan Cabandié (Ambiente y Desarrollo Sostenible). También lo hicieron la titular del PAMI, Luana Volnovich; la de ANSES, Fernanda Raverta; y los presidentes de ACUMAR, Martín Sabbatella, y de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani. Lo mismo ocurrió con el gabinete del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el gabinete de la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner.