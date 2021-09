Kicillof dijo que las elecciones "definen si se vuelve o no a políticas que fundieron la provincia"

El gobernador bonaerense se refirió a la importancia de las PASO y apuntó directamente contra el discurso de la oposición. "El virus no nos traerá amnesia", avisó.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la presentación de los y las precandidatos y precandidatas del Frente de Todos en la séptima sección electoral de cara a las próximas elecciones legislativas. Allí, consideró que las PASO 2021 serán un momento de "inflexión" porque se está empezando a salir de la pandemia del COVID-19 mientras que definirán "si se sale hacia adelante o para atrás volviendo a las políticas que fundieron a la provincia y la Nación".

Durante el acto que se realizó en el estadio de Estudiantes de la ciudad de Olavarría, el máximo mandatario bonaerense remarcó que estamos "ante un enorme dilema" porque a partir de dicha elección "se decide de qué manera se sale" del coronavirus. Además, pidió que los argentinos y las argentinas no olviden a "personajes que hicieron esto en el país y en la provincial porque el neoliberalismo viene a destruir lo público, la salud y la educación". Mientras que a la militancia, les dijo que redoblen esfuerzos "porque la televisión está divorciada de las problemáticas de nuestro pueblo".

Kicillof estuvo acompañado por el precandidato a diputado nacional Daniel Gollan, los precandidatos a legisladores provinciales Liliana Schwindt y Eduardo “Bali” Bucca; el diputado bonaerense César Valicenti; y el primer precandidato a concejal de Olavarría, Maximiliano Wesner. "Tenemos que decirles que sabemos del sufrimiento que pasaron pero que venimos con la convicción y decisión de reconstruir y poner en marcha la provincia con más créditos, con más producción, más trabajo, más educación y una mejor salud", subrayó.

Volviendo a la idea de "no olvidar" a quienes causaron la crisis actual en la economía, más allá de la pandemia, señaló al discurso de la oposición y advirtió: "El virus no nos traerá la amnesia para olvidarnos en qué situación estaba la provincia cuando ya en 2019 decíamos que era tierra arrasada". Y enumeró: "Se había destruido el crédito, a los comercios, a la pequeña industria y un sistema de salud que se había pisoteado. La exgobernadora (María Eugenia Vidal) desfinanció el sistema de salud y decía con orgullo que no iba a abrir un solo hospital más y en esa situación nos llegó la pandemia".

Sobre la actual gestión en medio de la pandemia, que no dejó morir a nadie en su casa, destacó que la razón fue "porque no faltó un respirador, una cama o un barbijo". Además, agradeció el sacrificio y el esfuerzo del pueblo para que esto se logre. Y remarcó: "Hubo un intento por instalar que en la Provincia se despreciaba al sistema educativo durante la pandemia, pero en realidad había miles de docentes, chicos y chicas bonaerenses que se esforzaban todos los días para sostener la continuidad educativa".

Por otro lado, en el acto celebrado en Olavarría, el precandidato y ex ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, aseguró: "Vamos a dejar todo por el pueblo bonaerense y para mejorarles la vida porque nosotros somos y sentimos esta provincia que queremos". Y señaló: "Nuestro pueblo sabe que hubo una pandemia que nos limitó y que ahora, gracias al trabajo de la Nación y la Provincia para conseguir las vacunas, empieza una nueva época".

Por su parte, Schwindt pidió que "miren quiénes integran cada lista y se fijen quién es cada uno, quiénes estuvieron a su lado y quiénes fueron responsables de tarifazos o buscaron sacarle provecho político a la pandemia" mientras que celebró la campaña de vacunación. Sobre el cierre, Bucca destacó la presencia del Estado y remarcó que la Argentina está "en la época de la recuperación y reactivación económica". Y Wesner sentenció que la unión será clave "en el camino del desarrollo y la producción de políticas provinciales y nacionales".

Con información de Télam