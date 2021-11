Katopodis desmintió a periodista de A24 al aire: "Preguntale a los opositores"

El periodista sostenía que la obra pública iba a distritos peronistas, el funcionario lo desmintió con datos.

El Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, cruzó al periodista de A24, Javier Calvo, quien sostenía que las obras públicas con financiación nacional eran destinadas de forma discrecional a distritos donde gobierna el peronismo. Con datos, el funcionario explicó que se otorgan de acuerdo al número de habitantes de cada distrito y le pidió que llame al aire a los opositores para corroborarlo.

"Me fijo en las visitas a la obra pública, me fijo donde vos estuviste mediante la página de Obra Púbica. No hay un distrito que no sea del Frente de Todos", afirmó Calvo. Como respuesta, Katopodis explicó que las visitas suyas no son importantes y que en realidad lo que corresponde analizar es la cantidad de obra pública realizada y el lugar.



"¿Qué es lo importante: donde se hacen las obras o cuáles visite? Hay un mapa de inversiones que no existía que marca cómo se distribuye la obra pública de la Argentina. Con un celular cualquier persona puede chequear qué obras se están haciendo en cualquier rincón de la Argentina", le replicó Katopodis.

"¿Dónde se está haciendo obra pública? en los 2300 municipios y la garantía de que no hay discrecionalidad es que llegamos a todas", agregó el ministro, quien luego le pidió a los periodistas que llamen a los intendentes opositores para que confirmen si les llegan fondos para obras públicas.

"La obra pública la dividimos por población. Con un indicador determinamos cuánto le corresponde a San Martín y cuánto a Tres de Febrero que está al lado. Si vos ponés en duda cómo destinamos los recursos a la obra pública, llamá ahora mismo a cualquier intendente de la oposición o cualquier gobernador", pidió Katopodis.

La conductora del programa Romina Manguel ordenó llamar al intendente macrista de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quien minutos después confirmó que se realizaba obra pública en su distrito como correspondía.

Katopodis, tras la remontada electoral: "Fue fruto de la militancia"

Katopodis se mostró expectante con la nueva etapa que comienza a partir en la que el Gobierno nacional tiene el desafío de gobernar sin pandemia. "La gente nos marcó un camino y el Gobierno va por ahí", remarcó el funcionario.

En diálogo con El Destape Radio, el ministro aseguró que “las PASO se habían desarrollado en un contexto de mucho enojo, angustia y cansancio y eran la última foto de una etapa muy jodida para el país", pero ahora "se abre una etapa del Gobierno para pensarse gobernando la Argentina sin la pandemia".