Fuerte interna en Cambiemos por la candidatura de Vidal en CABA y la renuncia de Bullrich

La ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, decidió declinar su candidatura en la Ciudad de Buenos Aires para evitar una interna con la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y eso encendió la furia de otros dirigentes de Cambiemos.

Las aguas están caldeadas en Cambiemos luego de que la ex ministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, decline su candidatura en CABA para evitar una interna con la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, que en estas elecciones 2021 irá como candidata porteña. "Yo decido no ser candidata para potenciar mi responsabilidad y compromiso político", anunció Bullrich en una carta impresa que publicó en las redes sociales. La ex gobernadora no tardó en "agradecerle" a la ex ministra de Seguridad por haberle allanado el camino con algún que otro elogio. "Felicitaciones a Patricia Bullrich por tu decisión a favor de la unidad en esta elección tan importante y de recorrer la Argentina defendiendo los valores de Juntos por el Cambio", lanzó.

Ante este escenario, el macrismo está furioso y no se quedó callado. Es que con esta renuncia de Bullrich, Larreta habría ganado la interna sin ir a ni una PASO en CABA algo que a muchos no les gusta. "No sé por qué se le tiene tanto miedo a las internas, que es una práctica común en todos los países de larga tradición democrática. De hecho creo que sería saludable, para que todos los jugadores expongan su pensamiento", disparó el director de cine y referente de Cambiemos, Juan José Campanella.

Se profundizó la interna en Cambiemos luego de que Patricia Bullrich baje su candidatura y Vidal se proclame la cabeza de lista en CABA.

Sin dar nombres, Campanella criticó que si la lista refleja un premio al que se calló y un castigo al que habló, "me parece que el mensaje va a ser mortal para los votantes" haciendo una clara referencia a la ausencia de Vidal durante los últimos años en la discusión política mientras que "otros si salieron a dar la cara". "Si se castiga a los que estuvieron, no me pidan a mí que dé la cara", completó.

Otra que no se quedó callada fue la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que es el ala dura del partido de centro derecha. Sin nombrarla, Alonso apuntó contra María Eugenia Vidal más que contra el jefe de Gobierno porteño dando a entender que ella era la responsable de la declinación de la candidatura de Bullrich. "A este bondi hay que subir gente, no bajarla y saludarla", lanzó la dirigente.

Laura Alonso, otra de las indignadas por la decisión de Bullrich

"Hay personas que deben estar en el Congreso asumiendo una banca en diciembre 2021. Ahí se va a definir el futuro. ¿O todavía no se entiende lo que pasa y lo que se viene? Si les sirve de experiencia (la mía), no importa el lugar que ocupes en la lista: lo que vale es que entres, representes y defiendas tus ideas y te opongas a lo que está definitivamente malo", agregó contundente.

Es así que con Mauricio Macri en Europa y luego de correrse de la discusión interna, el jefe de Gobierno porteño encabezó las negociaciones con el sector más duro del PRO y logró controlar la disputa dentro del espacio de cara a 2023. En este marco, Vidal logró quedarse con la cabeza de lista y sacar a Bullrich que ya estaba dándole problemas.