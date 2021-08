Facundo Manes hundió a Macri: "No podemos decir que en 2015 y 2019 no pasó nada"

En medio de las internas y a poco tiempo de las elecciones 2021, Facundo Manes lanzó una dura crítica contra Mauricio Macri y varios funcionarios que hoy forman parte de la coalición de Juntos.

Una vez más, Facundo Manes volvió a dejar demostrado que la coalición Juntos afronta una interna sumamente caliente previo a las elecciones legislativas 2021. El candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires, que se enfrentará con el vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli en las PASO, fulminó a Mauricio Macri y los dirigentes que gobernaron entre 2015 y 2019.

"No podemos decir que entre 2015 y 2019 no pasó nada. La sociedad no votó a Cambiemos"

En un mano a mano que le concedió a Ciudad de Negocios, el periodista José Del Río le consultó a Manes por las peleas que hubo en las últimas semanas en la coalición que diagramaron el macrismo y el radicalismo, y también subrayó la crítica que lanzó Elisa Carrió en su twitter contra el neurólogo: "Voy a arrancar por las políticas y peleas de tu espacio. Muchas veces la gente los ve y se preguntan por qué se pelean tanto. Hoy Lilita Carrió habló de denuncia moral contra tu parte".

"Frente a la no rectificación de Facundo Manes de sus dichos, lo único que voy a hacer, es una demanda por daño moral y a su prestigio académico, para que la sociedad no piense que tengo tal grado de limitación intelectual al elegir un desconocido (Manes) como candidato a vicepresidente, dado que fui acompañada e invitada por Toty Flores, mi candidato a vicepresidente. Con la mentira no hay confianza. Solo de la verdad surge la confianza. Mi testigo es Toty Flores quien me invitó a esa cena", había expresado Carrió, quien aseguró que demandará a Manes formalmente.

Facundo Manes sigue calentando la interna con Diego Santilli y Horacio Rodríguez Larreta en la coalición Juntos.

Luego, el conductor de La Nación TV reflotó una serie de cuestionamientos que el neurólogo hizo contra Horacio Rodríguez Larreta: "Por otro lado, tenés ciertas discusiones a partir de declaraciones tuyas con relación a lo que pasaba en la Ciudad, que decías que no querés que se acorten fondos de la Ciudad para usarlos en la campaña". Y le consultó: "¿Por qué esto? ¿Por qué se da esta situación?".

Como respuesta, el neurocientífico intentó defenderse tratando de correrse de la discusión para desactivar rápido el problema: "Yo no agredí a nadie, yo sólo hice una expresión de deseo, de algo obvio y que debe ser así. No vas a encontrar una frase mía de ataque o de violencia. En Argentina estamos enfermos de ataques, de violencias y personalismos. Tenemos que sanar. Yo soy médico y vine a contribuir y a sanar. Un ejercicio que tenemos que hacer es tener empatía porque lo que nos falta es debatir. Cuando debatimos, vamos a encontrar... científicos o los médicos semanalmente debatimos con pacientes o con trabajos científicos. Y tenemos diferentes ideas. Y lo que encontramos cuando debatimos son puntos en común. Con Carrió puedo decir que coincido en la lucha de ella contra la corrupción en toda la vida".

Sin embargo, y finalmente, Manes terminó hundiendo al macrismo por la pésima gestión económica, social y política durante el mandato presidencial: "En la Argentina, no sólo dentro de nuestra coalición, se necesita un gran acuerdo. Uno de los problemas argentinos, y que sabés bien porque te especializás en economía, son las políticas pendulares. Acá cada gobierno tiene que inventar la rueda, no hay políticas a largo plazo. Lo que estamos haciendo con esta coalición es dar un debate para enfrentar al peronismo ahora y en el 2023, no de forma personal sino entre todos. Y subrayó: "No podemos decir que entre 2015 y 2019 no pasó nada. La sociedad no votó a Cambiemos. Hay que discutir, debatir, ver cómo cambiamos el rumbo de nuestro país".

Cuándo son las PASO 2021 y las elecciones generales 2021

De acuerdo a la Comisión Nacional Electoral (CNE), la fecha prevista para las elecciones PASO 2021 tendrá lugar el próximo 12 de septiembre. Casi dos meses después, precisamente el 14 de noviembre, se llevarán a cabo las elecciones generales 2021. Las mesas de votación, en ambos días, estarán habilitadas desde las 8 hasta las 18 horas.