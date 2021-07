Elecciones 2021: Randazzo es precandidato a diputado nacional y ya tiene lista confirmada

Con la nueva agrupación "Vamos con Vos" que conformó junto a Consenso Federal y Libres del Sur, Randazzo, de 58 años, se postulará como primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires.

El dirigente peronista Florencio Randazzo buscará en las elecciones primarias del 12 de Septiembre convertirse en un referente de una tercera fuerza política entre las dos principales coaliciones, el Frente de Todos y Juntos.

Con la nueva agrupación "Vamos con Vos" que conformó junto a Consenso Federal y Libres del Sur, Randazzo, de 58 años, se postulará como primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Está acompañado por Carolina Castro, Gustavo Pulti, Valeria Iglesias, Adrián Verdini, Julieta Rizzolo, Juan de Dios Cincunegui, Mariana López, Carlos Legnani, Maite Crespo Bjerg.

Randazzo fue candidato electo a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre de 2007, pero no llegó a asumir su banca porque en noviembre de ese año se anunció que sería designado ministro del Interior de la Nación. Fue así que el 10 de diciembre juró en el cargo, formando parte del primer gabinete de Cristina Fernández de Kirchner.

Durante el segundo mandato de Cristina Kirchner fue Ministro del Interior y luego asumió en la cartera de Transporte, después de la tragedia de Once. Randazzo aspiraba a ser candidato a presidente en el 2015 pero le ofrecieron la postulación a la gobernación bonaerense, que rechazó y allí se produjo un distanciamiento de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.



En las elecciones legislativas de 2017 se presentó como candidato a senador por el Frente Justicialista Cumplir, pero finalizó en cuarto puesto y no logró ingresar al Congreso.

Sus delfines en esta elección será la Nº2 Carolina Castro, que es politóloga egresada de la Universidad de Buenos Aires. Empresaria industrial, tercera generación en la conducción de la empresa familiar autopartista Industrias Guidi, que emplea a 500 personas en sus plantas de Zárate y Almirante Brown, provincia de Buenos Aires. Los principales clientes de la empresa son Toyota Argentina, General Motors Argentina e Isringhausen.

El Nº3 es Gustavo Pulti, intendente de General Pueyrredón durante dos mandatos (2007-2015) por Acción Marplatense, partido vecinal. Es contador. Como dato llamativo, el Nº9 de la lista es Carlos Legnani, creador del mítico programa Campeones. Estudió Ciencias Políticas en la Universidad del Salvador, pero su pasión periodística por el automovilismo se impuso. Ha cubierto más de 30 Grandes Premios de Fórmula 1. Ha organizado más de 180 carreras por todo el país de diversas categorías. Su hijo, Maxi Legnani, es conductor en el canal IP, propiedad del empresario Víctor Santa María.

La lista completa de Randazzo

1- Florencio Randazzo

2- Carolina Castro

3- Gustavo Pulti



4- Valeria Iglesias

5- Adrián Verdini

6- Julieta Rizzolo

7- Juan de Dios Cincunegui

8- Mariana López

9- Carlos Legnani

10- Maite Crespo Bjerg