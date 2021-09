Elecciones 2021 PASO: Juntos encara el cierre de campaña sin foto de unidad

No habrá foto de unidad y recibirán los resultados en búnkers separados. Macri volverá a mostrarse con Santilli.

Con figuras nacionales y en medio de definiciones organizativas, Juntos por el Cambio profundizará la bajada al territorio a días de las elecciones 2021 PASO y de la veda electoral que comenzará el viernes. Definen, por estas horas, búnkers que no lograrán la foto de unidad de cara a noviembre, planifican varios cierres de campaña en algunos distritos y uno solo en otros. Desfilarán, en esas recorridas, los referentes taquilleros de la oposición, concentrados en CABA y el Conurbano bonaerense, con algunas apariciones en el interior del país.

Como ya había adelantado El Destape, el PRO apostó por una foto de unidad en un mismo búnker, en un mismo escenario, pero no fue posible. Facundo Manes, el precandidato radical bonaerense, esperará los resultados en un espacio propio, en La Plata, alejado de Diego Santilli y María Eugenia Vidal. Con ese antecedente, la gran incógnita para el partido macrista es, en este momento, cómo actuará el neurocientífico una vez superadas las PASO. Según los últimos sondeos, Santilli ganaría la interna ante el radical y desde su espacio consideran que el dirigente es medio impredecible.

Desde el lado Manes de la vida entienden que hará lo racional, aceptar la derrota y sumarse a la boleta ganadora o destacar que logró un gran resultado pese a haberse enfrentado al inmenso aparato PRO. Un dato no es menor: el neurocientista quiere que lo traten en igualdad de condiciones, nada de colaborador, nada de una adhesión a la lista. Dos caras para una misma campaña camino a los comicios generales.

En Buenos Aires, Santilli buceará la posibilidad de sumar votos por contigüidad mostrándose con Mauricio Macri este martes en Bahía Blanca y con Horacio Rodríguez Larreta en Mar del Plata. Dos distritos propios en los que se considera fuerte. El miércoles seguirá la recorrida de visitante en Almirante Brown y en La Plata, un municipio gobernado por el PRO.

El cierre será en Tres de Febrero, donde Gustavo Valenzuela es el cacique, junto a Larreta, Patricia Bullrich, Elisa Carrió, Miguel Ángel Pichetto e intendentes. Macri aún no estaba definido y se barajaba la posibilidad de que ese día esté en el interior. Quienes recorren la General Paz o el Acceso Oeste pudieron ver, en este tiempo de campaña, afiches del precandidato junto al jefe de Gobierno y el alcalde. Los dos últimos no son protagonista de la elección pero buscan traccionarle votos. Este año, dado el importante desconocimiento de los postulantes, los jefes comunales se volvieron figuras clave y se utilizó la estrategia “de abajo hacia arriba”, el territorio aporta a lo nacional.

Su contrincante, Manes, hará su cierre en Quilmes. De visitante en un distrito comandado por Mayra Mendoza, que el lunes hizo su acto junto a Máximo Kirchner y Victoria Tolosa Paz, destacan que nació en esa localidad y que por eso lo eligió. El plan original, un encuentro al aire libre a las 18 pero el pronóstico del tiempo obligó a buscar un espacio cerrado. Por este mismo motivo, el Frente de Todos ya tuvo que modificar su arenga nacional que pasó de La Plata a Tecnópolis, el jueves.

Del otro lado de la General Paz, en CABA, Vidal optó por hacer una gira de despedida con varias apariciones en distintos barrios de la Capital. El lunes estuvo con sus candidatos y Larreta en Barracas, Nueva Pompeya y Villa Soldati, en el sur de la Ciudad, comunas donde ganó el Frente de Todos en 2019. Entre el hoy y mañana hará actos en el centro y en el norte pero el cónclave central será el miércoles en un lugar a definir. Se baraja Palermo pero no está confirmado.

En otras provincias complejas para la oposición también habrá movimiento. En Santa Fe, Juntos por el Cambio enfrenta cuatro listas en la interna y Patricia Bullrich estará este martes junto al PRO duro, Federico Angelini, en la capital. El miércoles, en un encuentro de candidatos, el actual diputado estará en Rosario. Larreta no viajará y se limitó a enviar un video de apoyo. En tanto, otra de las nóminas que lleva como postulante a Roy López Molina espera la llegada de Elisa Carrió promediando la semana para ponerle el broche de oro a la campaña.

Donde, en principio, no habrá dirigentes nacionales es en Córdoba. Si bien en un principio algunos creyeron posible una foto de unidad entre la lista de Mario Negri y Luis Juez, hoy lo ven más difícil. Macri no viajará y reforzará a sus candidatos sólo en medios de comunicación. Pese a haber arrancado la campaña perdiendo, la lista de Negri es optimista, considera que ganará la PASO y que el 90% de los cordobeses sabe que el ex presidente la apoya.

El desafío para Negri será crecer en Córdoba Capital, donde Luis Juez es más fuerte, y apuestan a que el PJ de Juan Schiaretti le saque votos a este último para ganar con comodidad. Como en el interior provincial está consolidado, el actual presidente del interbloque en diputados se moverá en la capital provincial estos próximos días y estiman que el búnker también estará allí.