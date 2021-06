Elecciones 2021: Moyano respaldó al gobierno y pidió lugares para el sindicalismo en las listas

El secretario general de Camioneros se refirió al armado de las listas a nivel nacional y provincial del Frente de Todos para las elecciones legislativas.

El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, analizó el escenario electoral de cara a los comicios de septiembre y noviembre, a lo cual, remarcó que el movimiento obrero debe tener lugar en al conformación de las listas de legisladores nacionales y provinciales para estas elecciones 2021. También, se refirió al recambio de conducción en la CGT y los posibles nombres que comenzaron a mencionase.

“Los laburantes están reconociendo el esfuerzo del gobierno para que la pandemia no afecte tanto al hombre de trabajo y no se tuvo en cuenta los despidos que hubo durante el gobierno anterior”, apuntó el dirigente sindical en diálogo con El Destape Radio y aseveró: "No me quiero imaginar como hubiera sido esta situación con el gobierno anterior”,

“Valoro que el gobierno no haya querido poner un techo a los salarios”, destacó el referente de Camioneros y confió que eso será "reconocido" en las urnas en las PASO y en las elecciones generales. "Para votar la oposición hay que estar bastante distraído”, arremetió y sostuvo que "es imposible volver a votar a los que estuvieron” en referencia a Juntos por el Cambio.

En relación al armado de las listas, Moyano subrayó que "algún candidato sindical va a haber” y aseguró que "hay gente preparada para ocupar lugares importantes y dispuesta a hacer el esfuerzo necesario”.

“Hay muchos hombres y mujeres con capacidad, experiencia y responsabilidad para asumir ese cargo tan importante que es ser legislador nacional o provincial”, enfatizó el dirigente sindical sobre los lugares que el sindicalismo puede ocupar en la conformación de las listas.

Paritarias y CGT

En otro orden, Moyano se refirió a la situación salarial de los y las trabajadoras, a lo cual, replicó: “Nosotros cuando discutimos salarios, equiparamos con la inflación. Sinceramente, nuestros trabajadores han tenido un aumento este año que ha logrado acercarse un poco a la inflación”. Además, destacó que "dentro de todo se ha logrado un aumento que consigue lograr la pérdida que hemos tenido durante la pandemia” y aseguró que “el gobierno está haciendo el esfuerzo necesario para evitar que los sectores más complicados la pasen peor “.

En tanto, el líder sindical descartó la candidatura de Gerardo Martínez como uno de los secretarios general de la CGT: “No tenemos la menor idea de eso. No lo he leído. Eso lo habrán decidido entre ellos”.

“Somo un sector importante que esta fuera de la CGT y en ningún momento se habló de la candidatura de Gerardo Martínez. El consenso será entre ellos, pero tiene que ser general", aclaró Moyano y criticó: "No sabía ni que estaban discutiendo ese tema. Con nuestro sector nadie ha hablado nada”.

Sobre la unidad de la central obrera, el secretario general de Camioneros instó: “Queremos que haya una CGT representativa y que este acorde a la realidad”, al advertir que "hoy existe una realidad muy especial donde a veces se dejan de lado los reclamos y esto no puede estar ausente de la CGT".

"En algún momento se firmó una baja de salario y nosotros con eso estamos completamente en desacuerdo. Bajar un salario es condenar a un trabajador”, sentenció en referencia al rol que tuvo la CGT durante el macrismo.

Por último, Moyano fue tajante y remarcó que "el ciclo de la actual cúpula de la CGT esta cumplido”. “Se ha cumplido el ciclo del mandato del gobierno anterior y este se ha estirado por la pandemia que no se puede hacer elecciones”, arremetió y reclamó que "ya se tendría que haber elegido una nueva conducción”.