Elecciones 2021: Martín Tetaz elogió a Cristina Kirchner y sorprendió a todos

El precandidato a diputado de Juntos por el Cambio instó a que el espacio se amplíe lo máximo posible de cara a las elecciones legislativas.

El precandidato a diputado de Juntos por el Cambio por la Ciudad Martín Tetaz destacó la "inteligencia" de la vicepresidenta, Cristina Kirchner, al armar en 2019 el Frente de Todos e instó a que la oposición debe seguir para las elecciones 2021 ese camino de "construcción amplia, pero desde el otro lado". "Cristina supo construir una alianza lo suficiente amplia" incluyendo a dirigentes que se habían alejado del kirchnerismo como Sergio Massa y Alberto Fernández, valoró el ex panelista de Jorge Lanata.

En diálogo con Ruleta Rusa, el aspirante a legislador remarcó que "ese es el camino de construcción amplia que hay que hacer, pero desde el otro lado" y subrayó que en el Frente de Todos "daban por descontado" un triunfo en las elecciones de este año y "hasta ahora lo que había era la discusión sobre si le tocaba a (el líder de La Cámpora) Máximo (Kirchner) ser el próximo Presidente o si iba a tener que esperar cuatro años y le tocaba a (el gobernador bonaerense, Axel) Kicillof".

Para el dirigente radical, eso ocurrió hasta "el resurgimiento y el oxígeno que le dio a Cambiemos el protagonismo de la UCR con la candidatura en Manes", lo que a su entender modificó el escenario electoral. "Estoy convencido de que tiene que formarse una alianza política lo suficientemente amplia en la Argentina y construir una victoria lo suficientemente contundente como para poder frenar el modelo político de Máximo Kirchner y Kicillof", insistió.

Por otra parte, Tetaz rechazó las acusaciones que lo tildan como "periodista militante" del macrismo y replicó: "Hay una confusión enorme sobre lo que significa ser un periodista militante. Está bien que un periodista quiera participar en la política. Una cosa muy distinta es la obsecuencia en el ejercicio del periodismo".

"Me quieren poner en un lugar en el que no estoy, no estuve, porque no les gusta, tienen un poco de miedo de empezar a discutir los problemas de la gestión actual, que son los que yo quiero atacar en la Cámara de Diputados", disparó.

Al ser consultado sobre si cree que sus ex compañeros de trabajo Jorge Lanata y Luis Majul lo van a votar, el candidato indicó: "Espero que sí. Los quiero convencer de que lo hagan".

Hace pocos días, el panelista de Radio Mitre oficializó su precandidatura a diputado y acompañará a la precandidata María Eugenia Vidal, quien decidió dar un paso de la Provincia para volver a la Ciudad de Buenos Aires.