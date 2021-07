Elecciones 2021: Majul fulminó a Milei y Espert para bancar a Juntos por el Cambio

El conductor de LN+ criticó a los precandidatos del frente Avanza Libertad por no acordar con Juntos.

El operador mediático de LN+ Luis Majul arremetió contra los precandidatos "liberales" Javier Milei y José Luis Espert y los tildó de ser "funcionales" al Frente de Todos por ir por fuera de Juntos por el Cambio.

El conductor se mostró enojado con la decisión política de ambos economistas de ir con un espacio diferente a Juntos: "Milei y Espert y algunos otros son funcionales al oficialismo".

"Si los vas a votar es porque son duros, porque están en contra de todo y tienen un discurso bárbaro", despotricó Majul bajándole el tono a ambas precandidaturas y aclaró: "No quiero debatir con él (Espert), no me importa".

Y sentenció: "Ahora su discurso y lo que hace y lo que dice siempre termina jugando solito".

Ambos economistas mediáticos lanzaron el frente Avanza Libertad para competir en las PASO de septiembre. Por un momento, se especuló que podían llegar a un acuerdo con Juntos por el Cambio, pero finalmente esas negociaciones se cayeron. Al respecto, el economista Espert, precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, remarcó que su campaña va a hacer énfasis en "recuperar la libertad" en el país y que sólo hace falta "usar el sentido común" para llevar adelante el gran cambio.



"La campaña va a hacer énfasis en lo importante que es recuperar la libertad que hemos perdido antes de la pandemia y con la pandemia más todavía, los chicos no yendo al colegio y las personas no pudiendo trabajar o volver a su país normalmente", sostuvo en diálogo con Radio La Red. Espert, según se informó, necesitaría entre 240 y 250 mil votos para ser electo en la provincia de Buenos Aires, aunque remarcó que no le interesa "la diputación en sí misma", como tampoco le importaba la presidencia en 2019, sino que quiere "ser determinante para cambiar este país".



En esa línea, aseveró: "El gran enemigo a derrotar es el kirchnerismo que representa al populismo que ha generado tanto atraso en Argentina": y remarcó que "hay esperanza al final del túnel" y que hay que hacer un gran cambio que "solo con buenas intenciones y modales" no se logra.



"La buena noticia es que lo que hay que hacer es todo sentido común, no es demasiado sofisticado porque la caída es muy grande a lo largo de tantas décadas", completó.