Elecciones 2021: ¿Hay veda electoral en redes sociales?

La Cámara Nacional Electoral alertó que no se puede hacer por la prohibición previa a las PASO.

En la previa de las elecciones 2021 Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) comenzó la veda electoral. Las prohibiciones tienen múltiples aristas por la votación del próximo domingo en todo el país en las que quedará determinada quienes son los candidatos para las generales de noviembre.

De acuerdo al artículo 64 bis del Código Nacional Electoral, la campaña electoral "finaliza 48 horas antes del inicio de los comicios", es decir, este viernes a las 8.

Qué pasa en las redes sociales

Si bien el Código Electoral en su artículo 71 no hace mención a las redes sociales o medios electrónicos, la Cámara Nacional Electoral (CNE) advirtió que esas herramientas digitales "están incluidas" en la veda. Por lo que tampoco se podrán realizar declaraciones o publicar propaganda política a través de Twitter, Facebook o Instagram, entre otras.

Cuáles son las otras prohibiciones en la veda electoral

✘Realizar actos públicos de campaña

✘ Proselitismo electoral

✘ Publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales: se mantiene la prohibición también durante elección y hasta 3 horas después de su cierre.

✘ Vender bebidas alcohólicas desde las 20hs del sábado 11 de septiembre hasta tres horas después del cierre de comicios, o sea las 21 hs del domingo 12.

✘ Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros (80 m.) de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino

✘ A los electores, la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos durante el día de la elección, doce horas antes y tres horas después de finalizada.

✘ Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, como obras de teatro, no podrán realizarse durante el desarrollo de los comicios (que comienzan a las 8 AM del domingo) y hasta pasadas tres horas de ser clausurado; es decir, a las 21 del domingo 12 de septiembre.

Recomendaciones para la votación en medio de la pandemia

Distanciamiento social Mantener una distancia mínima entre personas de dos (2) metros durante todo el proceso. Esta medida aplica para la totalidad de las personas que participen del acto eleccionario. Limitar la capacidad de personas en el establecimiento de votación. Realizar la demarcación y/o señalización que oriente a las personas en la disposición de las mesas electorales y las filas de espera para facilitar su cumplimiento. Evitar el contacto físico. No saludar con besos, abrazos o apretones de manos. Evitar las reuniones o aglomeraciones, sobre todo en espacios cerrados. No compartir mate, vajilla, refrigerios, bolígrafos, útiles, etc. Evitar tocarse la cara, nariz, ojos y la boca.

Corroborar la identidad de las personas evitando manipular la documentación por parte de las autoridades de mesa