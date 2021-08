Elecciones 2021: fuerte malestar en los docentes por los dichos de Santilli

El precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio apuntó que es "imperdonable" y un "horror" tener "un año y medio sin clases en la Provincia".

El precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli aseguró que la provincia de Buenos Aires lleva un año y medio "sin clases", y generó el malestar entre los docentes, que recordaron la difícil labor de organizar y llevar adelante las clases virtuales que se hicieron en el territorio bonaerense.

Durante su recorrido de campaña en el municipio de Escobar lanzó que la provincia de Buenos Aires está “un año y medio sin clases” y generó una fuerte repudio por parte de los docentes bonaerenses. “Es un horror. Es imperdonable. Lo que hay que hacer es rápidamente reconstituir las pruebas Aprender para saber que nos dejó la pandemia, tener un diagnóstico para mejorar, porque el tiempo perdido no lo podemos recuperar. Y sobre todo, tenemos que mejorar e incorporar nuevos contenidos en todo el aprendizaje", lanzó Santilli.

El exvicejefe de Gobierno porteño dejó en claro que tiene la misma postura que Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, que esta semana apuntó contra los gremios docentes, y manifestó que a los docentes que paran "les falta vocación de trabajo".

Repudio de los docentes bonaerenses a Diego Santilli

Teniendo en cuenta que durante el 2020 y lo que lleva este 2021 los alumnos bonaerenses tuvieron clases bajo la bimodalidad: presencialidad y a distancia con un sistema de rotación presencial semanal, los docentes le respondieron duramente a Santilli y le aclararon que durante la pandemia el trabajo no disminuyó sino que, por el contrario, se profundizó. “Te acabo de ver en la tele, diciendo que hace 1 año y 1/2 no tenemos clases en provincia. Decime, por qué estoy trabajando EL TRIPLE en la primaria, terciario y universidad; didactizando contenidos para virtualidad? Por el mismo sueldo. Hoy, desde las 5 a.m”, lanzó la docente a través de las redes sociales.

“El trabajo se intensificó en horas, estrategias, hemos gastado en recursos tecnológicos, los que hemos podido, tratando de sostener alumnos y sus familias. Coincido que habla sin saber y duele”, agregó otro usuario furioso. “Con la virtualidad los docentes que tenemos la vocación hemos trabajado muchísimo más, el que lo dude no sabe de lo que está hablando, pero no podemos negar que el no ir presencial a la escuela les afecto mucho a los chicos”, insistió.