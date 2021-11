Elecciones 2021: el pronóstico del Turco Asís que dejó mudo a Novaresio

Jorge Asís palpitó las elecciones legislativas 2021 de este domingo, dio un anticipo de cómo saldrán y dejó con la boca abierta a Luis Novaresio. Quién ganará la votación y los puntos a tener en cuenta sobre el Gobierno de Alberto Fernández.

A tan sólo unos días de las elecciones legislativas 2021, Jorge Asís dio a conocer el pronóstico de los resultados y anticipó cómo le irá al Frente de Todos y al macrismo. En su visita al programa Dicho Esto, por A24, el periodista y analista político dejó mudo al conductor ultraopositor Luis Novaresio. En tanto, señaló qué cree que puede suceder los días posteriores a la votación.

Como cada miércoles por la noche, Asís se sentó en la mesa con Novaresio para debatir y evaluar los puntos más resaltantes de la política argentina. Y como el tema central del momento son las elecciones, "El Turco" dio un adelanto verdaderamente contundente: "El domingo a la noche, el resultado es bastante previsible... quizás va a ser negativo para el Gobierno, y quizás pueden sorprenderse con que puede existir algún descuento".

Pese a que considera que el Frente de Todos puede llegar a descontarle algunos puntos al macrismo con respecto a los resultados de las PASO, Jorge Asís señaló que habrá que estar atento al contexto: "El problema es todo lo que se cocina alrededor. Los medios le tienen que dar importancia a la designación de este jueves del trío que va a conducir la Confederación General del Trabajo (CGT) más organizaciones sociales y un conglomerado de poder bastante importante que tiene que ver con mi columna (NdeR: en su portal Jorge Asís Digital), que se llama: 'Se lo empodera o es un presidente de decoración'. Me parece que va a haber un intento de tratar de empoderar a Alberto Fernández. Por supuesto que ese empoderamiento puede generar algunas tensiones. Depende un poco de los números, pero acá fundamentalmente depende del comportamiento de otro factor de poder: de los gobernadores".

Luego, y con curiosidad acerca de lo que pueda llegar a suceder el día después de las elecciones legislativas 2021, Novaresio le consultó: "¿El lunes qué te imaginás? Porque el peronismo ya tiene claro que está construyendo más allá que el domingo". Y "El Turco" Asís le marcó: "Yo no es que voy a la imaginación, voy a la información y a partir de la información, imagino... puede haber un intento de empoderamiento de Alberto Fernández, apoyado fundamentalmente por los sindicalistas. Los sindicalistas apoyan a Alberto y están un poco distantes de la Doctora (Cristina Kirchner)".

"Y te digo más, hay algunas otras cuestiones que se estudian a nivel de gobernaciones de las que no se debe hablar y, por supuesto, es una asamblea legislativa. Hay algunos con un poco de malicia y otros con mucha esperanza de creer que si hay una asamblea legislativa puede derivar en un gobernador que puede ser de consenso y llegar a ser clave para encarar los próximos meses, que van a ser turbulentos y difíciles. Esa es una de las conjeturas que están en el aire. Yo no creo que se va a llegar a esa conjetura porque lo que tienen que asegurar Alberto, Manzur, Massa y Cristina es la gobernabilidad, al margen de los senadores y diputados. Cuando tenés una estructura firme y sólida podés gobernar por decreto", agregó Asís, a modo reflexivo.

El pedido de Jorge Asís para que la política haga una tregua

Consciente de que el macrismo, por sobre todo, no deja de ponerle palos en la rueda al Oficialismo, el Jorge Asís pidió que la política haga una tregua para que la situación social y económica mejore en el país: "Hay algo que con mucha facilidad se habla de acuerdo y yo sinceramente prefiero denominar una tregua. Lo que necesita la política argentina no es un acuerdo sino una tregua de no agresión y de tratar de ir a la resolución concreta de los problemas. Si empezamos a tirarnos con muertos, presos, cifras, cada uno tiene ferretería argumental para destruir al otro. Sobra la ferretería argumental. Al margen de los argumentos, lo que tendría que primar es una cierta lucidez política".

La fulminante crítica de Jorge Asís contra Patricia Bullrich tras sus dichos sobre Cristina Kirchner

Luego del problema de salud de Cristina Fernández de Kirchner, Patricia Bullrich salió a atacarla y manifestó: “En los momentos difíciles se esconde, no está, es una conducta. Eso nos está avisando algo". Frente a esto, y ante la consulta de Luis Novaresio, Jorge Asís le marcó la cancha a la presidenta del PRO: "Vos sabés que Bullrich tiene una tendencia a la zarpada. Ella es una política profesional, pero a veces se zarpa y creo que hoy tiene que pugnar por ser Patricia Bullrich que ser un instrumento de penetración política para Mauricio Macri. Lo que dijo sobre la Doctora (Cristina Fernández de Kirchner) es una brutada, me parece injusto. Con la salud no podés jugar".

¿Quiénes pueden votar?

Las personas que no fueron a votar en las PASO del 12 de septiembre, están habilitadas a presentarse a sufragar el domingo 14 de noviembre en las que pueden votar los ciudadanos que figuren en el padrón electoral y acrediten su identidad con documento habilitante. A la fecha, el padrón electoral registra 34.332.992 personas habilitadas para votar.

¿A qué hora se puede ir a votar el 14 de noviembre?

Las mesas de votación estarán habilitadas desde las 8 hasta las 18, según definió la Cámara Nacional Electoral.

¿De cuánto es la multa por no votar?

La multa por no votar en las elecciones varía según la instancia, es decir, si el elector se ausentó en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias o en las generales. En el caso de las PASO, el valor era de $50 mientras que en las generales del 14 noviembre será de $100. Además, no votar afecta a la posibilidad de realizar trámites, obtener el pasaporte y de presentarse a cargos públicos.