Elecciones 2021 Córdoba: Schiaretti busca quebrar al FdT y el macrismo espera una carnicería en la PASO

El gobernador cordobés le ofreció el Ministerio de Gobierno a Martín Gill, secretario de Obras Públicas de la Nación y primer candidato a diputado del Frente de Todos. Juntos por el Cambio se prepara para una lucha interna que dejará heridos y traidores.

“Sin 2021, no hay 2023”, recitan a coro oficialistas y opositores en Córdoba. Y el que más lo aplica es el gobernador Juan Schiaretti, que a los 72 años, sin posibilidad de ser re-reelecto y sin herederos en el peronismo cordobesista, quiere seguir manejando el poder detrás del poder.

El cierre de las alianzas de cara a las elecciones 2021 no trajo mayor sorpresa, se anotaron cuatro frentes: el derechista Juntos por el Cambio; el Frente de Todos; el schiarettista Hacemos por Córdoba y el Frente de Izquierda Unidad. Quedó fuera de carrera, antes de iniciar, el reconocido médico infectólogo Oscar Atienza que iba a participar por Acción Colectiva un frente apoyado por Humberto Tumini de Libres del Sur.

Las encuestas oficialistas y opositoras coinciden en que Juntos por el Cambio, la alianza macrista ganará las legislativas de noviembre de este año con cerca del 50% de los votos, por lo que se llevará dos de los tres senadores que se ponen en juego, y al menos 5 de las 9 bancas de diputados. La pelea central se dará en los dos peronismos, el cordobesista y el del Frente de Todos, donde pugnarán por quedarse con la tercera banca de senadores y, a la postre, el poder del PJ cordobés.

En el espacio macrista tratan de ocultar lo que sucederá un mes antes, en las PASO de septiembre, donde se desatará una guerra que dejará heridos. Allí, juega fuerte el Gobierno de Córdoba, que quiere esmerilar la reconstrucción de la UCR, su otrora socia histórica contra el emergente Luis Juez de principios de siglo.

Juan Schiaretti está decidido a relegar al tercer lugar al albertismo cordobés y ya lanzó como candidata al Senado a su esposa, la diputada Alejandra Vigo, quién realizó su primera actividad de campaña el pasado lunes 12 con un zoom organizado por Diseñando Ciudad, el think tank del schiarettismo de la Capital.

El miércoles pasado, el propio gobernador de Córdoba llamó por teléfono al actual secretario de Obras Públicas de la Nación, Martín Gill y le ofreció hacerse cargo del Ministerio de Gobierno desde diciembre próximo. El llamado no fue casual, Gill, el “más schiarettista de los albertistas” sonaba para encabezar la boleta de Diputados del Frente de Todos. La apuesta de Schiaretti es quebrar el armado del albertismo cordobés que realiza el senador Carlos Caserio, que va por su reelección y compite contra Vigo.

Una alta fuente del Gobierno de Córdoba confió a El Destape que “en diciembre va a haber cambios en el Gabinete, es el recambio natural de medio término. Hay cansancio, más en pandemia, y necesitamos oxigenar. Además, hay que darle espacio a los nuevos dirigentes”.

En un principio, Vigo iba a estar acompañado en la boleta de senadores por el actual vicegobernador Manuel Calvo; pero esta semana, antes del llamado de Schiaretti a Gill se resolvió que el compañero de fórmula de la esposa del gobernador fuera Ignacio García Aresca, el intendente de San Francisco, ciudad del este cordobés. “El “Colorado” Aresca es buen candidato porque cumple dos condiciones, es un intendente del interior y responde a (Martín) Llaryora”, explicaron desde el cordobesismo peronista.

Natalia de la Sota, hija del fallecido ex gobernador José de la Sota y actual legisladora de Hacemos por Córdoba encabezará la boleta de diputados y el número 2 de la lista será Facundo Torres, actual ministro de Gobierno. Torres es un dirigente de Alta Gracia que compite territorio con el albertista Walter Saieg, quién hasta enero pasado fue secretario de Transportes de la Nación y ahora ocupa nuevamente su banca de legislador.

Martín Gill tiene hasta el 24 de julio, fecha en que se cierran las listas de candidatos, para responderle a Schiaretti si decide bajarse de la Nación para ser su ministro de Gobierno. Gill fue reelecto intendente de Villa María el 23 de junio de 2019 con la alianza schiarettista Hacemos por Córdoba, y a fines de diciembre del mismo año, solicitó al Concejo Deliberante la aprobación de una licencia de seis meses para asumir como Secretario de Obras Públicas de la Nación; bajo la tutela de Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas de la Nación. A cargo de la intendencia de Villa María quedó el concejal Pablo Rosso.

El armado del Frente de Todos

En el Frente de Todos saben del ofrecimiento de Schiaretti a Gill. Los intendentes peronistas del Frente de Todos, principales impulsores de su candidatura, hacen equilibrio entre la Casa Rosada y el Centro Cívico cordobés: “Nos están apretando mal, “el Gringo” nos amenazó para que no hagamos campaña pública por el Frente de Todos. Nos dice que la Nación nos manda plata para una rotonda o cordón cuneta o un hospital modular; pero el que nos da la energía eléctrica, la seguridad, la salud y la educación todos los días es el Gobierno de Córdoba. El apriete es muy duro”, se quejó un intendente albertista que en mayo de 2019 trabajó para la reelección de Schiaretti.

El senador Caserio irá por la reelección de su banca acompañado de Gabriela Estévez, la líder de La Cámpora Córdoba. La ecuación que hace el albertismo cordobés es simple: “Schiaretti se juega seguir en piloto automático hasta 2023 para dejarle la provincia al macrismo. Si Schiaretti queda tercero, jugando a la Dama, se reordena el esquema del peronismo cordobés y Caserio queda como el reorganizador del peronismo. Fue presidente del PJ durante 10 años, nadie puede discutirle su ADN peronista en sangre”, anuncian en la mesa chica del senador cordobés.

Las encuestas muestran un empate técnico por el segundo lugar entre Caserio y Vigo. Pero con Schiaretti jugando a fondo por su esposa, se espera que la Casa Rosada haga lo mismo por Caserio.

Si Martín Gill decide finalmente encabezar la boleta de diputados del Frente de Todos, para el segundo lugar en la lista suenan dos mujeres jóvenes: la legisladora Tania Kyshakevych, con línea directa con Sergio Massa; y Constanza “Coti” San Pedro, una docente feminista con trabajo territorial en los sectores populares de la Capital y el Gran Córdoba y dirigente de Patria Grande. Desde el Frente de Todos señalaron que “le disputamos a la derecha el voto joven antisistema” y señalaron que “el armado de las listas será la mejor propuesta que le vamos a dar a los cordobeses, porque en esta elección se define si apoyamos un Gobierno nacional y popular; o queremos que vuelva la restauración conservadora y antidemocrática”.

Juntos por el Cambio se corrió (más) a la derecha

En Juntos por el Cambio saben que van a ganar en las legislativas de noviembre, pero que las PASO de octubre serán una verdadera carnicería. El legislador radical alfonsinista Dante Rossi, que salió públicamente a cuestionar el envío del gobierno de Mauricio Macri de pertrechos para reprimir la protesta social ante el golpe de Estado en Bolivia lanzó su candidatura a diputado nacional: “Yo propuse un frente amplio, de carácter progresista, donde la Unión Cívica Radical debía volver a reencauzar sus banderas socialdemócratas de defensa de los DD.HH., de educación, salud y trabajo para todos. Ese frente debía ser encabezado por el radicalismo, no podemos ser furgón de cola del PRO. Como no tenemos definiciones por parte de nuestros correligionarios, voy a presentar mi candidatura en las PASO”, le dijo a El Destape.

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri y el ex intendente capitalino Ramón Javier Mestre hicieron las pases y se quedaron con el Comité Provincia y el Comité Capital de la UCR. Pero el concejal Rodrigo de Loredo –fue funcionario de ARSat en el Gobierno de Mauricio Macri- logró el 48% de los votos y reclamó encabezar la lista de Diputados.

Negri quiere encabezar la boleta de Juntos por el Cambio para senadores. Mestre quiere ser el número 1 de Diputados, pero Negri no quiere que encabece la boleta: “Chocó la Municipalidad, no puede encabezar”, se queja Negri, mientras le envía negociadores a De Loredo. El ex director de ARSat ya planteó en la mesa de negociaciones de la Casa Radical que “si el oficialismo del Partido encabeza la boleta de Senadores, la oposición encabeza Diputados, eso se hizo siempre; el candidato a primer diputado soy yo”; contaron a El Destape desde su espacio SUMAR.

Lo que no quiere admitir públicamente Negri es que tiene miedo de competir en una PASO con los otros socios de la alianza: Luis Juez ya anunció que va a ser candidato a senador; mientras que el ex secretario de Turismo de Macri, el ex radical, ex funcionario schiarettista y ex funcionario delasotista Gustavo Santos encabezará la boleta de Diputados. Juez y Santos irán en la boleta del PRO.

“¿Y si Juez le gana la PASO a Negri?, chau a los sueños de Negri gobernador”, confió un radical. “Las encuestas nos dan que con todo el radicalismo movilizado, le ganamos 6 a 4. Pero nunca se sabe; además el schiarettismo quiere que Santos sea gobernador en 2023 y van a jugar contra nuestro. En estos 10 días va a haber una carnicería”, admitió el dirigente radical. Negri teme que Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal bajen a Córdoba a apoyar a Juez. Los dos dirigentes del PRO miden muy bien en los sondeos en Córdoba, mientras que Macri está igualado en las encuestas en su imagen negativa/imagen positiva.

En el Frente Cívico dan por seguro que “Juez va a ser senador, por el Frente Cívico o por Juntos por el Cambio. Somos el único espacio opositor a Schiaretti y a Alberto”, señalan y muestran las encuestas que lo ponen al actual diputado liderando la imagen positiva por sobre Negri. Además, el juecismo reclama la banca que actualmente tiene el senador Ernesto Martínez: “Esa banca la conseguimos en 2003 con el Frente Nuevo; la validamos en 2009 con el Frente Cívico y Juez se alzó con las dos bancas de la mayoría; en 2015 compartimos candidaturas con Cambiemos y ahora nos corresponde por derecho propio y la vamos a retener”, aseguró un dirigente de la Capital.

En 2019, antes de la ruptura provincial de Cambiemos, el entonces intendente capitalino Ramón Javier Mestre había propuesto “hacer un Cambiemos a la cordobesa, incorporando sectores progresistas y de la sociedad civil”; la misma propuesta actual del legislador Rossi de conformar frente amplio progresista liderado por la UCR. Sin embargo, ante la Justicia Electoral, la alianza Juntos por el Cambio se amplió hacia la derecha con la incorporación de sectores evangelistas, el partido protomacrista Primero la Gente de Sebastián García Díaz, un publicista de estrecha relación con Patricia Bullrich; y del partido derechista de la ex concejal y ex diputada nacional Laura Sesma. Esta dirigente, cercana a Elisa Carrió tiene un discurso de ajuste contra los trabajadores estatales.

En Juntos por el Cambio es seguro que no habrá acuerdo entre el radicalismo y los otros socios de la coalición e irán a las PASO de octubre. También es seguro que en el armado de ambas listas, hasta el próximo 24 de julio, se desatará una guerra de trincheras que dejará el tendal de heridos y traidores.