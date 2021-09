El último editorial de Roberto Navarro antes de las PASO

El conductor de Navarro 2023 hizo un análisis del panorama frente a las elecciones de este domingo. Escuchalo en esta nota.

Roberto Navarro hizo su editorial en El Destape Radio de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de este domingo 12 de septiembre.

La visión de Roberto Navarro sobre la herencia de Mauricio Macri

Mauricio Macri dijo que solo se gana plata evadiendo. Pero hoy todas las empresas que cotizan en bolsa muestran enormes ganancias.

María Eugenia Vidal dijo que hay que bajar los impuestos si queremos que la industria crezca. Pero con los impuestos actuales la industria ya supera los niveles de 2019 en casi un 9% y los de 2018 en un 4%. A este ritmo, pronto va a recuperar los niveles del 2015.

Horacio Rodríguez Larreta dice que hay que flexibilizar las relaciones laborales con una Ley de Reforma Laboral, que hay que eliminar la indemnización. Pero con esta ley en pandemia la industria generó empleo en 14 de los 17 meses de Alberto Fernández. Cristina bajo el desempleo del 25 al 6%.

Los economistas de Cambiemos reclaman una devaluación porque el dólar, según ellos, está retrasado. Pero con este dólar, las exportaciones en julio alcanzaron los 7250 millones de dólares. El mayor nivel desde junio del 2013.

La derecha afirma que las empresas se van y no viene inversiones porque el peronismo genera mucho gasto público. Pero hoy las inversiones representan el 20% del PBI, ya superan a las de 2020,2019 y 2018. Cuando aun no había pandemia y Macri aún no había terminado su faena de destrucción.

Muchos hacen análisis ignorando la pandemia. Si hubiera habido una guerra o un bombardeo en Argentina, lo ignorarían y dirían que el Presidente tiene la calle llena de baches. ¿Ustedes creen que Macri habría dado un ATP o una IFE? ¿Ustedes vieron a Larreta ayudar a alguna empresa?.

Sin pandemia, durante el Gobierno de Macri, la industria cayó en 46 de los 48 meses que gobernó. ¿Qué empresario razonable puede votar a Macri o a su gente?. Las comparaciones de estos dos modelos son clarísimas.

Los dos modelos de país: ¿Quién quiere que vuelva eso?

Increíblemente, a pesar de la pandemia, el Gobierno muestra resultados mejores que los de Macri. La economía en 2020 cayó un 10%, lo mismo que España, Francia, Inglaterra y muchos otros. Pero el primer semestre ya creció un 10%, en el año va a crecer un 8,5%. Se recupera más rápido que Europa.

Macri prometió eliminar el impuesto a las ganancias y terminaron pagándola el doble de las personas que lo pagaban. Alberto que no lo prometió, disminuyó la cantidad a la mitad.

Macri le sacó los remedios a los jubilados, Alberto se los devolvió. Macri les sacó las computadoras a los pibes, Alberto se las devolvió. Macri eliminó el plan Progresar y Procrear y Alberto se los devolvió. Macri te subió las tarifas un 3500% y Alberto las congeló por 2 años. Macri nos mandó al default y Alberto nos sacó.

Macri extorsionó a la procuradora general elegida por el Senado que tuvo que irse por miedo a que le hicieran daño a su familia. Alberto mandó un proyecto al Congreso para nombrar un nuevo procurador y no prosperó y se la bancó. ¿Dónde está el atropello de Alberto a las instituciones?.

Macri armó una mesa judicial y rompió en pedazos Comodoro Py. Alberto envió al Congreso un proyecto de Reforma Judicial y no sale, y se la bancó. Macri se reunió 16 veces con un juez que decidió sobre las causas de Cristina Kirchner.

Macri participó de un Golpe de Estado contra Evo Morales que casi termina en su muerte porque a su avión le dispararon para matarlo. Y Alberto le salvó la vida. Esa es la diferencia.

Alberto no censuró periodistas, no encarceló dueños de medios. ¿En serio creen que Macri metió preso a De Sousa por evadir impuestos?. Él, que dice que la única forma de ganar dinero es evadiendo impuestos. Él, que estaba en Panamá Papers. A Alberto le molesta ver cómo lo insultan en TN, pero no piensa en meterlos presos ni sacarles el canal.