El mensaje destituyente de Mauricio Macri al Gobierno: "Cambien o se van a tener que ir"

El ex mandatario sostuvo que las elecciones PASO son la "única herramienta" para devolverle la esperanza a los argentinos que "dicen basta" al Gobierno.

Mauricio Macri lanzó un polémico mensaje de cara a las elecciones 2021: el ex presidente que participó en el golpe a Evo Morales en Bolivia ahora amenaza a Alberto Fernández y dice que si el Gobierno "no cambia, se va a tener que ir". En diálogo con el programa "Aquí Petete" en Radio Mitre Córdoba, Macri remarcó la importancia de ir a votar en las PASO y sostuvo que "es la herramienta que tenemos para decir basta".

"Si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza; va a haber un aire nuevo el lunes diciendo que cambien o se van a ir, ¿no?", expresó Mauricio Macri.

"Aunque habremos tenido cosas que no pudimos hacer, hubo cosas que salieron muy bien"

"Se van a tener que ir porque han perdido el apoyo", afirmó el ex presidente y sostuvo que "en Argentina se destruyó la confianza" gracias a la "mentira, ineptitud e inmoralidad", haciendo referencia directamente al presidente, Alberto Fernández.

El rol de Macri en el golpe y envío de armas en Bolivia

Pese a su negación constante, Macri es uno de los principales acusados en la causa por el envío de armamento y municiones por parte de la Argentina para el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia. Vale recordar que el envió de material bélico arribó a Bolivia en la madrugada del 13 de noviembre de 2019, justo un par de horas después de que Macri le haya negado el asilo político a Morales.

Durante el diálogo con Radio Mitre, el ex mandatario sostuvo que estos últimos dos años fueron "de dolor y angustia": "Angustia es lo que reina en toda la Argentina" por "el desastre por el manejo de la pandemia, la cuarentena eterna, la inseguridad, el narcotráfico...".

Macri comparó la gestión actual con sus años en la presidencia y marcó como diferencia que "aunque habremos tenido cosas que no pudimos hacer, hubo cosas que salieron muy bien". Destacó que una de ellas era "que teníamos otra cultura del poder": "En esos cuatro años se decía la verdad, la prensa no se sentía hostigada, no era responsable de nada, ni los jueces, ni el vecino".

"Nos hacíamos cargo de poder resolver las cosas y, si no podíamos, pedíamos disculpas", aseguró Macri e indicó que "tenemos que volver a empezar el camino de poner a la Argentina otra vez a crecer y en el mundo", con los valores de sus 4 años de gestión.

Además, sostuvo que durante su Gobierno lo "intentaron prender fuego los 4 años": "Goberné en minoría en el Congreso, con los gobernadores, los gremios...era todo el tiempo bombardeo y un Estado tomado por el kirchnerismo. Todo estaba lleno de militantes de ellos".