El macrismo intenta contener provincias clave en el cierre de campaña

Macri y Larreta vuelan a Chubut, provincia que no ven como riesgosa. Pero el jefe de Gobierno también viaja a La Pampa, donde el resultado es incierto. Ambos tienen previstas caminatas por Buenos Aires, también con números muy ajustados.

Como la semana pasada, después del fugaz viaje a Dolores, Mauricio Macri se mete de lleno en la campaña. Como una de las figuras fuertes, rótulo que comparte con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta dentro del PRO, recorrió provincias cómodas para Cambiemos y este jueves se involucrará en una campaña fundamental para conseguir el objetivo de sumar "cinco senadores". Con casi trece puntos de diferencia a favor de la oposición, el ex presidente estará en Chubut, un distrito que no ven como riesgoso en materia electoral. Un destino que su heredero, el jefe de Gobierno porteño, también visitará por estas horas. El mandatario capitalino tendrá otro desafío en el cierre de esta semana, se mostrará en La Pampa, un lugar que todavía no ven asegurado y en el que concentraron varios cañones estos días.

El 12 de septiembre, Juntos por el Cambio logró casi un resultado imprevisto. Se colocó en el primer lugar en las elecciones de Chubut, trece puntos arriba del Frente de Todos y veintiséis encima de Chubut Somos Todos. En esa provincia, el kirchnerismo podría perder los tres senadores en juego y la oposición ganar dos. Hoy, JxC no tiene ningún representante distrital en la Cámara Alta e incluso con un mal resultado - una debacle el 14 de noviembre y la caída al segundo puesto -, ganarían al menos un nombre. Pero no creen que eso pueda pasar y están confiados en que es un territorio conquistado. Incluso piensan que el Gobierno nacional colabora con la postura opositora en lo que denominan conflicto mapuche.

Allí, en ese contexto, estará Macri. Con un arribo matutino, está previsto que se muestre por Esquel con productores, voluntarios opositores y fiscales de mesa. Estos últimos se convirtieron en un factor importantísimo para la oposición. Cada 15 días, el equipo comandado por Guillermo Dietrich, ex ministro de Transporte, y Silvia Lospennato, diputada nacional, se reúnen con simpatizantes PRO para escucharlos, reflexionar y pedir presencia en las mesas para controlar la jornada de votación. El ex presidente participó en varios de esos encuentros y destacó la necesidad de sumar más personas a la tarea.

Sin riesgo aparente pero con una centralidad clave, Chubut no sólo recibirá a Macri sino también a Horacio Rodríguez Larreta. El jefe de Gobierno se puso la campaña al hombro en aquellos distritos centrales y, en algunos casos, no asegurados como la provincia de Buenos Aires. En el territorio más populoso del país, las encuestas no les dan empate ni derrota pero sí un resultado muy ajustado que podría complicar las previsiones.

En Chubut, Larreta y Martín Lousteau se mostrarán también con militantes opositores en Trelew y se quedarán hasta el viernes para una caminata por Rawson y un encuentro en Comodoro Rivadavia. Antes, el hombre porteño estará en La Pampa para mostrarse con dirigentes y simpatizantes. Son las últimas dos provincias del interior que recorrerá, ya que se tiene prevista una caminata por tierras bonaerenses.

El caso de La Pampa no es menor. Es una de las provincias que Cambiemos no tiene aseguradas, donde la distancia de diez puntos con el Frente de Todos se achicó y los ausentes en las PASO podrían dar vuelta el resultado si fueran a votar el 14 de noviembre. La oposición pone en juego un senador y el oficialismo dos. Con el resultado de septiembre, los números se invertirían (JxC cosecharía dos y el FdT uno) pero no es un futuro certero. El Gobierno podría dar el batacazo y retener el par de bancas por ese distrito.

Ante esa incertidumbre, varias figuras nacionales estuvieron en el distrito. Patricia Bullrich, quien siempre dijo que concentraría esfuerzos en los lugares que eligen senadores, viajó la semana pasada, Miguel Ángel Pichetto y Elisa Carrió a principios de mes. En Diputados también hubo movimientos y guiños para intentar conquistar el objetivo. Esta semana avanzaron con un pedido de informes para conocer la elevada presencia de arsénico y flúor en el agua de la región hídrica del noroeste pampeano. La elección está pareja.

También está pareja en Buenos Aires. La oposición maneja alrededor de tres puntos de diferencia con el oficialismo pero una encuesta de Equis - Proyección achicó la distancia a dos. De todos modos, el resultado será una incógnita hasta el 14 de septiembre a la noche y, camino a ello, Cambiemos volverá a hacer un cierre completamente bonaerense.

El jueves 11, en el club Atenas de La Plata, estarán Diego Santilli, Facundo Manes, Graciela Ocaña, todos los canididatos nacionales, provinciales y municipales, los intendentes del PRO, el radicalismo y fuerzas aliadas, además de los presidentes de los partidos de Juntos en la provincia. En principio, hablarían los dos hombres principales de la lista y por estas horas definen si la nómina de oradores incluirá a la figura de Confianza Pública.