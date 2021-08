El Frente de Todos presentará su lista de precandidatos a diputados por la Ciudad

En Costa Salguero, sede histórica de eventos del PRO, estarán los precandidatos y las precandidatas del Frente de Todos. Leandro Santoro y Gisela Marziotta encabezan la lista.

El Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires presentará las listas de precandidatas y precandidatos a diputados y legisladores, que encabezan Leandro Santoro y Gisela Marziotta, y Alejandro Amor y Victoria Montenegro en el simbólico predio de Costa Salguero.

El acto será mañana sábado 7 de agosto a las 11 de la mañana. El acto contará con representación de todas las fuerzas que integran la alianza del Frente de Todos porteño, que enfrentará a María Eugenia Vidal, primera precandidata de Juntos por el Cambio.

Esta semana, Santoro participó del sorteo de más de 700 viviendas del programa Procrear II en los desarrollos urbanísticos Estación Saenz y Estación Buenos Aires de los barrios de Pompeya y Parque Patricios al sur de la Ciudad. “Esta posibilidad que el Estado Nacional este presente en la Ciudad, es una inversión social que reactiva la economía y le da felicidad a la gente. El Procrear II en la Ciudad de Buenos Aires pone en el centro de la discusión algo que esta faltando, una política pública de acceso a la vivienda”, afirmó.

Se trata de dos complejos habitacionales que permitirán a más familias de la Ciudad de Buenos Aires tener garantizado el derecho a la vivienda. En el desarrollo de Pompeya, Estación Saez, se sortearon 603 viviendas y 98 en Estación Buenos Aires, Parque Patricios.

“Para mi no hay nada material que reemplace la sensación de la casa propia. Yo se lo que se siente, siempre fui inquilino, pude comprar mi primera casa en 2002 cuando mi mamá se ganó el bingo, ahí pudimos comprar el departamento de ella y el mío”, sostuvo Santoro. Asimismo, el candidato del Frente de Todos afirmó que “nosotros no vamos a romper el contrato electoral, no nos olvidamos de los compromisos que asumimos. Es gobernar para los que mas necesitan, garantizarle a todos los y las argentinas el sueño de la casa propia”, resaltó el candidato.

Por la mañana, el primer candidato recorrió en Parque Patricios junto a Paula Español, Secretaria de Comercio Interior, uno de los mercados ambulantes que tienen como objetivo cuidar el bolsillo de los hogares argentinos acercándoles una propuesta de consumo sustentable de frutas, verduras, hortalizas, lácteos y carnes.