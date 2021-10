Elecciones 2021: cercanía con la gente y una agenda positiva, eje para la campaña del FdT

El asesor catalán Gutiérrez-Rubí dio una charla a un grupo importante de funcionarios para trazar los ejes del mensaje para las últimas tres semanas de campaña. Agenda propositiva y cercanía con la gente. El control de los precios de los alimentos se agregó como nuevo punto central.

El equipo de asesores de campaña que encabeza el catalán Antoni Gutiérrez-Rubí se reunió con un importante grupo de ministros encabezados por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, para marcarles la línea de la propuesta del Frente de Todos en el último tramo hasta las elecciones legislativas 2021. En verdad, varios de los funcionarios ya lo tienen incorporado a su actividad diaria: una agenda positiva y con idea de futuro, una gestión muy visible y cercana al territorio. A eso se sumó en la última semana el combate a la suba de precios, nuevo eje oficial, por lo que al encuentro en la Casa Rosada se sumó el secretario de Comercio, Roberto Feletti. El fin de semana, se verá a todos los ministros activos, distribuidos por distintas partes del país.

El encuentro, de poco más de una hora, se hizo en el Salón de los Científicos, en el primer piso de la Casa Rosada. Gutiérrez-Rubí es un especialista en comunicación política que en 2017 trabajó para la campaña de Cristina Kirchner y luego se integró al equipo de Sergio Massa. Después de la derrota en las PASO, tomó el mando del mensaje del Frente de Todos e ideó la campaña del "sí". Su último libro trata sobre "gestionar las emociones políticas" y cree que la pandemia generó un fuerte desánimo en la población, que se notó en el voto de rechazo y el ausentismo registrado en las primarias. Apunta a revertir esa bronca con un mensaje positivo y una gestión que se vea cercana a la gente y sus problemas. De ahí, por ejemplo, las bajadas para "escuchar" del presidente Alberto Fernández en recorridas con grupos de vecinos. Anoche estuvo escuchando a un grupo de estudiantes de quinto año de un colegio en Temperley.

El asesor catalán, junto al comunicador camporista Santiago "Patucho" Alvarez, estuvieron refrescando algunos de estos conceptos con los ministros. Además de Manzur y Feletti, los escucharon Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Juan Zabaleta (Desarrollo Social), Carla Vizzotti (Salud), Eduardo "Wado" de Pedro (Interior), Julián Domínguez (Agricultura y Ganadería), Matías Lammens (Deporte y Turismo) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres y Género). A ellos se les sumó, unos minutos más tarde, el jefe de gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, para que traslade el mensaje en el gabinete provincial.

Agenda por el sí

"Nuestra campaña es propositiva, a través de las medidas que impulsa el Gobierno, y positiva, porque proponemos medidas que van a mejorar la vida a la gente", explicaban en el comando de campaña del Frente de Todos. En esa dirección, ayer fueron muy difundidas las cifras que marcaban que la actividad económica ya superaron los niveles previos a la pandemia. "Queremos acompañar este este clima de recuperación real que cada día que pasa se consolida, se amplía y se fortalece. Con una narrativa, una actitud y un programa de medidas", agregaban los comunicadores del oficialismo.

En el Gobierno aceptaban, lo dejó en claro el resultado electoral, que esa recuperación es desigual y todavía no se percibe en muchas capas de la sociedad. Pero que el rol de los funcionarios debe ser exhibir este nuevo panorama y dejar en evidencia que la oposición lo único que propone es obstruir la recuperación. "No solo dice que no, sino que niega la realidad: hay un clima de recuperación y de apertura que hace que la economía y la vida cotidiana se recuperen. No desea que esta recuperación suceda con este gobierno, prefieren sus intereses partidarios que los intereses de la Argentina", es la línea que se baja desde el comando de campaña. Quedó especialmente en claro en los últimos días, al extremo que desde Juntos por el Cambio adelantaron su rechazo incluso a la propuesta de dialogar lanzada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Con el Presidente a la cabeza, los funcionarios del Gobierno saldrán a militar estas ideas el fin de semana en distintos puntos del país. El nuevo punto incorporado a la agenda es del control de los precios, conviertido en el nuevo eje de la gestión nacional, también de la bonaerense que encabeza Axel Kicillof. Gobernadores e intendentes se sumarán a los operativos de control para garantizar que el congelamiento dispuesto se cumpla. En todas las encuestas, la inflación aparece -muy por encima de las demás- como el principal motivo de preocupación social, así que los esfuerzos irán centrados en esa dirección, al tiempo que cada ministro se esforzará por mostrar una gestión activa y con llegada a la gente.