Carrió destruyó a Facundo Manes: "Quiere llegar en helicóptero"

Elisa Carrió, referente de Juntos por el Cambio, le lanzó fuertes dardos a Facundo Manes, posible precandidato a liderar la lista de diputados de la UCR.

Juntos por el Cambio afronta una complicada interna de cara a las elecciones legislativas del 2021. Y Elisa Carrió, una de las referentes del macrismo, extendió la grieta que existe tras critica duramente a Facundo Manes, posible precandidato a liderar la lista de diputados en la UCR.

En una entrevista que le concedió a Una sola vuelta, programa emitido por TN, -sin nombrar al neurocientífico- Carrió no tuvo filtros y le lanzó un durísimo dardo: "Santilli tiene un futuro político enorme, pero uno no sabe quién puede ser gobernante. Puede ser también Jorge Macri o ese muchacho (sic) que ahora quiere ingresar a la política para llegar a la presidencia en dos años. ¿Qué quiero decir? Que sin conocer la política, dice: 'Yo estoy destinado a ser presidente'. Y esto no es así. Esto no es así...".

"Para algunos la vida es un camino. Para mí, la vida es un camino... Es como si yo les dijera ahora: 'Me merezco ser presidente, pero yo no entro a un despacho ni aunque me maten'. ¿Está claro? A mí, el rol que me dio la historia y la vida fue abrir caminos y estoy feliz con eso. Hay gente que en la política que quiere llegar en helicóptero a la Casa Rosada, con una especie de mesianismo, que no es cristiano. ¿Está?".

Frente al evidente descargo contra la persona por la que apuesta la UCR, el conductor del programa consultó: "¿Te estás refiriendo a Manes?". Inmediatamente después, e intentando ponerle un poco de misterio, Carrió respondió: "Me estoy refiriendo los que quieren llegar en helicóptero a la Casa Rosada. No son de un partido ni del otro. Son de ellos. Yo le pediría humildad. Acá, lo más fuerte, es mostrar la unión de los argentinos y no si alguien es más hombre o preparado que otros. Lo que digo es que hay que tener grandeza".

Luego, Carrió contó que recibió a Manes en su hogar y explicó qué sensaciones le quedaron de la charla que mantuvieron: "Hablé con Facundo, estuvo acá en casa, y él quiere serlo (NdeR: candidato), pero que todos nos pongamos a disposición de ellos... y yo quiero la unidad. Quiero que el PRO no se rompa por este tema, quiero una lista de los top 10".

La condición que Carrió le puso a Juntos por el Cambio para formar parte de las elecciones legislativas 2021

Elisa Carrió también le envió un mensaje a Juntos por el Cambio y se postuló como candidata para lograr la unidad en la coalición: "Cuando digo que me ofrezco es porque, si va uno hay internas y, si va otro, hay internas. De la única manera en que no haya internas es si hay una figura que mida bien en la tercera, que no tiene interés en el 2023 y que ni siquiera sabe si va a vivir a fin de año, pero que puede representar a esta nueva generación. Para mí es un sacrificio volver, pero si es por la unidad de la Argentina y de Juntos por el Cambio, yo soy estratega".

Luego, el conductor de TN le preguntó: "Dicen los radicales que Manes iría a una interna, ¿eso está bien o está mal?". Disgustada con la idea de que ocurra esto último, Carrió indicó: "Bueno, eso no garantiza amistad política. Eso garantiza una lucha funcional al kirchnerismo en la Provincia de Buenos Aires". Y finalmente, lanzó una amenaza para Juntos por el Cambio: "Si hay lucha, yo no voy a estar. Si hay internas, yo no voy. A esa lucha fraticida, no voy. No cuenten conmigo para una interna".