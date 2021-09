Axel Kicillof pidió “no volver atrás” y votar por una Argentina “de producción y empleo”

El Gobernador fue uno de los principales oradores en el cierre de campaña del Frente de Todos provincial en el Centro Provincial de la Artes de Mar del Plata. Además dijo que Juntos “está instrumentando una nueva estafa electoral”.

El Gobernador, Axel Kicillof, fue el anteúltimo orador de la tarde en el cierre de campaña del Frente de Todos provincial en el Centro Provincial de la Artes de Mar del Plata, en un acto que contó con la presencia de funcionarios y funcionarias nacionales, todo el gabinete bonaerense e intendentes y legisladores y legisladoras de la provincia de Buenos Aires.

Durante su discurso pidió “no volver atrás” y votar por una Argentina “de producción y empleo”. Además dijo que Juntos “está instrumentando una nueva estafa electoral”. En el Teatro Auditorium, en avenida Patricio Peralta Ramos 2280, el mandatario detalló que, de cara a las PASO del 12 de septiembre se agregaron 1.500 establecimientos educativos más: “Vamos a tener 6.100 escuelas, es decir que un cuarto de los y las bonaerenses no va a votar donde vota siempre, y eso es para cumplir con los protocolos y para que nos demos cuenta que es una elección distinta”.

“Escuché algunos discursos de cierre de la oposición de ciudad de Buenos Aires y escuchaba comentarios donde se decía que la campaña es tan rara que no había debate y nos acusaban a nosotros, al Frente de Todos de no haber querido sostener las discusiones”, dijo y agregó: “Los invitamos una y mil veces a debatir, en realidad se niegan a debatir porque instrumentaron una nueva estafa electoral en 2021, buscan esconder a quien fue la cabeza de ese proyecto que no cumplió ni una sola de las promesas que hizo”.

“Cuando Macri dijo que iba a bajar el impuesto a las ganancias, en realidad duplicó la gente que lo pagó, dijo que iba a subir las jubilaciones y las bajó. Manosearon, manipularon la democracia argentina; no cumplieron nada y como frutilla endeudaron al país hasta la cabeza, y encima después fueron al FMI”, afirmó Kicillof.

Además el mandatario provincial remarcó que “la idea es que no se hable del gobierno de Macri y de Vidal y de sus consecuencias; y no hablo del ‘45, si no de lo que pasó hace 2 años. Y eso es porque no tienen ninguna propuesta. No podemos perder la memoria, está prohibido olvidarse de lo que pasó hace tan poco tiempo”.

“Vimos cómo se apilaban os enfermos en los pasillos, lo vimos, pasó en Nueva York, en Madrid, y atendían con bolsas de residuos. Y lo veíamos en televisión y decíamos, ‘si esto pasa en los países más robustos del mundo, ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires donde era orgullo de la gobernadora no abrir hospitales?’ Y ante esa situación la decisión que tomó Alberto fue tomar medidas de cuidado y eso nos dio el tiempo para expandir como nunca en la historia el sistema sanitario. Triplicamos las camas de terapia intensiva, hicimos 180 obras e incorporamos 9 mil trabajadores y trabajadoras de la salud”.

Finalmente, se refirió a la oposición y recordó que “tanto contacto con el mundo, tanta FIFA y no consiguieron una vacuna; los llamamos, les pedimos que ayuden, que colaboren y no. Ayudar nunca. Decían que no había vacunas y llegaban los vuelos. Y ahora hay 11 millones de bonaerenses vacunados con primera dosis, y 6 millones con segunda dosis”. “Hoy en la provincia pasamos de 12 mil casos a 1.100 casos y fue gracias a la vacuna. Hoy hay 51 municipios en donde hace 7 días que nadie se muere de Covid”, recalcó.

El acto comenzó con la oratoria del candidato a diputado nacional, Daniel Gollán y luego fue el turno de Máximo Kirchner quien habló por videoconferencia desde Bahía Blanca. El dirigente, ante de hablar, pidió un minuto de silencio por las personas que murieron durante la pandemia.

Luego fue el turno del presidente de la Cámara de Diputados nacional, Sergio Massa, quien también a través de una videoconferencia habló desde el Club Argentino de Junín. Luego fue el turno de Victoria Tolosa Paz, y el cierre estuvo a cargo del presidente, Alberto Fernández.