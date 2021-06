Alfredo Cornejo cruzó a Macri y recrudeció la interna en Juntos por el Cambio

Uno de los referentes de la UCR atacó al ex presidente y apuntó sobre su actualidad. "No es el líder único", disparó.

En medio de la interna de Juntos por el Cambio ahora se conoció una dura crítica a Mauricio Macri por parte de uno de los referentes de la UCR y una de las cabezas políticas de esa coalición. Alfredo Cornejo disparó que "está claro" que el ex presidente "no es el líder único".

"Nadie en política jubila a nadie por declaraciones. Es una correlación de fuerzas que el tiempo dirá", respondió al ser consultado sobre la vigencia del liderazgo de Macri. En ese sentido, en una entrevista con Radio Rivadavia, Cornejo indicó: "No lo veo mal, más allá de si a alguno le gustan algunas de sus declaraciones y apariciones. En general contribuye a la unidad. Pero no es el líder único, eso está claro".

El mendocino, por otro lado, indicó que en Juntos por el Cambio "Hay varios y nadie que se imponga por encima de otros. Ni Macri ni nadie". Sin embargo, aseguró que en 2023 sí debería definirse ese liderazgo en disputa a través de una PASO opositora, ya que "en una cultura cívica como la argentina saber quien manda es clave".

En tanto, el titular de la UCR reconoció que el rol del radicalismo quedó algo desdibujado dentro de la coalición opositora por la falta de liderazgos en el AMBA, a excepción de Martín Lousteau "y no mucho más". "Las dificultades del radicalismo como fuerza nacional están en el AMBA donde no tenemos una presencia fuerte. En la competencia interna con nuestros aliados resaltan figuras (de ellos). El AMBA es un porcentaje de la Argentina muy grande como para desconocerlo. Al no tener dirigentes tan representativos salvo Lousteau y no mucho más, nos debilita en la competencia interna", explicó.