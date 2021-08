Alberto Fernández habló con médicos y enfermeros porteños que cruzaron a Larreta

El precandidato a diputado nacional Leandro Santoro visitó la guardia del Hospital Ramos Mejía y desde allí llamó al Presidente, quien mantuvo una charla con los profesionales de la salud que no son reconocidos por el gobierno porteño.

El presidente Alberto Fernández mantuvo una video llamada con médicos y enfermeros de la guardia pediátrica del hospital porteño Ramos Mejía, quienes reclamaron por los bajos salarios, la mala situación edilicia y la faltante de insumos. La charla fue parte de una recorrida que encabezó el candidato a legislador por el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires Leandro Santoro.

"Estamos hablando con Leandro y contando la situación de los enfermeros a los que no nos reconocen como profesionales de la salud. No nos mejoran los sueldos", se quejó un trabajador de la salud. Alberto Fernández respondió que no sabe por qué no se dan cuenta de la importancia de la enfermería para la salud y les dijo que los apoya en sus reclamos.

Una médica lamentó los problemas edilicios que tienen los hospitales porteños y la faltante de insumos para brindar una atención de calidad. "La terapia intensiva es un grupo que se forma y es una especialidad que antes de la pandemia no estaba reconocida. Muchos preguntaban qué es un terapista", sostuvo la médica.

Santoro contó que en el hospital se contrataron 2000 enfermeros bajo la modalidad de monotributistas y que renunciaron por la mitad por las malas condiciones laborales que tenían.

Marcha de enfermeros contra Larreta en plena pandemia: "Somos descartables"

Enfermeros instalaron hace una semana una carpa frente al Congreso Nacional y realizaron una caravana hasta la Legislatura Porteña para pedir un aumento de sueldos y ser reconocidos como profesionales de la salud en medio de la pandemia del coronavirus en la que arriesgan su vida.

La enfermería en especial, nucleada en CABA en la Asociación de Licenciadas/os en Enfermería (ALE), impulsa esta protesta. “Haya o no campaña electoral, para la Primera Línea la realidad es igual: transitamos el segundo año de pandemia, y aunque la comunidad nos reconoce, el poder político nos ningunea. Seguimos exigiendo la inclusión en la Carrera Profesional de Salud en CABA”, afirmó Carolina Cáceres, referente de ALE.

“Todos los oficialismos hacen campaña y marketing electoral con la salud y los esenciales. Pero seguimos siendo descartables en realidad: con salarios por debajo de la canasta, sin la restitución de licencias, faltos de personal y en particular, la enfermería discriminada de la Carrera Profesional por Larreta y el bloqueo sistemático del sindicato SUTECBA”, agregó Cáceres,.