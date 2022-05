El mensaje de Alberto Fernández en medio de la interna: “Nadie es dueño del Gobierno"

Durante su visita a La Pampa, el Presidente contestó los dichos del dirigente de La Cámpora, Andrés Larroque, quien esta mañana en declaraciones radiales aseguró que el gobierno era del sector kirchnerista del Frente de Todos. Resaltó que los electores "votaron a Alberto y Cristina".

El presidente Alberto Fernández rechazó este martes las críticas del dirigente de La Cámpora Andrés Larroque. “Yo no soy el dueño del gobierno, nadie lo es”, afirmó durante el discurso que brindó en una visita a La Pampa por una reunión del Gabinete federal. "Así como los gobiernos no son propiedad de los que gobiernan, el agua no es propiedad de nadie", sumó además Fernández en otro paralelismo con tinte político al hablar del acueducto que conectará el Río Santa Rosa con General Pico.

De esta forma, el mandatario se refirió indirectamente a los dichos de Larroque, quien esta mañana en declaraciones radiales aseguró que "el Gobierno es nuestro", en referencia al sector kirchnerista del Frente de Todos. Y agregó en ese sentido que los electores "votaron a Alberto y a Cristina. Alberto no se va a llevar el Gobierno".

La visita de Alberto Fernández a La Pampa por el Gabinete federal

Antes de la reunión del Gabinete federal, Fernández recorrió este mediodía en General Pico las instalaciones de la fábrica de silobolsas de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), ubicada en la Zona Franca.

Luego encabezó la inauguración del Centro de Transferencia Sur, un espacio para acopio transitorio de residuos sólidos que permitirá descomprimir el flujo de desechos en más de 11.000 toneladas anuales y beneficiará a más de 30 mil vecinos y vecinas.

Tanto en la reunión de Gabinete federal como en su recorrida previa, el Presidente estuvo acompañado por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, de Obras Públicas, Gabriel Katopodis y de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta y por la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso.

Noticia en desarrollo