El interventor de YCRT, Aníbal Fernández, destrozó al ex presidente Mauricio Macri en la cara del auditor general y ex candidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto, y tildó al ex mandatario de "alcornoque".

Como invitado al canal C5N, el funcionario disparó: "Si uno mira lo que este tipo dice que escribió, que en realidad no escribió nada sino que le pagaron a dos escribas para que garabateen las porquerías que han puesto... tenés que ver la forma que se burla del pueblo argentino"

"Tengo por este tipo un respeto cero, me genera escozor. Este tipo ha perseguido a la oposición, ha presionado a los jueces de todas las formas para que nos lastimaran y metieran presos, lograron a través de una doctrina pésima que metió preso a empresarios y funcionarios con fotocopias de fotocopias de cuaderno. Tengo el peor de los respetos", arremetió.

En esa línea, Fernández aseveró: "No me importa nada, no me interesa debatir esto, lo que vemos escrito es un insulto. Este tipo es un alcornoque que no sabe de economía, ni de política ni de nada".

Ante a mirada de Pichetto, quien fue compañero de fórmula en 2019 de Macri, Aníbal destrozó al ex mandatario. Al respecto, el auditor general replicó: "No comparto lo que dice Aníbal, creo que Aníbal es un hombre más preparado que esto y puede dar una explicación más honesta".

Asimismo, defendió a Macri y manifestó que el ex presidente en su libro plasma "una visión de país que quiso construir y una visión del capitalismo que hay que construir". "Si no consolidamos una visión capitalista que no se discute en ningún lugar del mundo, si no generamos un modelo de desarrollo, crecimiento y empleo... no podemos seguir dando plantes todo el tiempo a la gente, se les puede dar y después encausar por el mundo del trabajo", sentenció.