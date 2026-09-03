El insólito nombre que Carlos Ruckauf le puso a una posible fórmula electoral del peronismo

El exvicepresidente Carlos Ruckauf lanzó un particular análisis sobre el armado electoral del peronismo en LN+, donde debatió con Luis Majul acerca de las eventuales candidaturas y los movimientos internos del espacio opositor. En ese contexto, afirmó que la expresidenta Cristina Kirchner ya tiene una decisión tomada a la que denominó bajo el concepto de "Operación Ma-Má", en alusión a una hipotética fórmula integrada por Sergio Massa y Máximo Kirchner.

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Según Ruckauf, los recientes actos y posicionamientos del diputado nacional forman parte del despliegue de esa estrategia. La definición provocó la inmediata reacción en la mesa del programa, donde comenzaron a desglosar el alcance político de esa eventual propuesta electoral y el rol que cumpliría cada dirigente.

La fórmula de Massa y Máximo Kirchner bajo la mirada de Ruckauf

Durante el intercambio, Majul ponderó la denominación sugerida por el exmandatario bonaerense, mientras que en el panel surgió la duda sobre el destino de cada postulación y si el esquema ubicaría a Massa a nivel nacional y a Máximo Kirchner en territorio bonaerense. Ante esto, Ruckauf ratificó de manera tajante su postura: "Esa es la fórmula: Massa - Máximo".

Frente a la consulta sobre la tracción electoral del legislador y el peso del apellido, Majul recreó en tono irónico cómo se presentaría públicamente ese binomio a través del discurso de Cristina Kirchner. En sintonía con ese planteo, Ruckauf acotó que la exmandataria justificaría la elección con la frase: "Y porque yo estoy proscripta".

El perfil estratégico de Massa frente a Kicillof

Más adelante en la conversación, el exvicepresidente comparó la capacidad de construcción política del exministro de Economía con la gestión de Alberto Fernández. "Ojo que Massa es un tipo que sabe manejar las entretelas del poder. Tiene mucho contacto con el mundo económico, tiene contacto en el exterior", destacó Ruckauf al valorar los vínculos del dirigente.

En esa misma línea, el exfuncionario contrastó la figura del referente del Frente Renovador con la del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Al evaluar el escenario opositor, Ruckauf sentenció que el tigrense representa una amenaza mayor en términos de competencia: "Es un rival que es mucho más peligroso que Kicillof".

El debate sobre el armado nacional y la provincia de Buenos Aires

Por su parte, Majul remarcó la agenda reservada que viene desplegando el exministro para consolidar su estructura. "Está trabajando, está hablando con empresarios de izquierda a derecha", indicó el periodista, a lo que Ruckauf añadió que el excandidato presidencial "está trabajando fuerte en su candidatura".

Hacia el final del debate, los participantes analizaron si el peronismo podría evaluar un repliegue estratégico para garantizar un triunfo en la provincia de Buenos Aires frente a un panorama nacional incierto. No obstante, Ruckauf descartó que Massa acepte competir en el plano distrital. "No va a ir a la provincia de Buenos Aires, Massa nunca lo quiso. Y además recordemos que van separadas", concluyó.