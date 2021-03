El presidente Alberto Fernández le tomará este lunes juramento al ex diputado nacional por Río Negro, Martín Soria, como nuevo ministro de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo de su predecesora, Marcela Losardo, cuya salida se anunció a principios de este mes. Soria tendrá en el camino allanar la reforma judicial, un proyecto que está aprobado en el Senado pero aun no logró la sanción en Diputados, y el combate al lawfare.

La jura está prevista para las 15 en la el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, según se informó desde Presidencia.

La designación de Soria al frente de la cartera de Justicia y Derechos Humanos quedó oficializada hoy a través del Decreto 225/2021 publicado este viernes el Boletín Oficial con la firma del Presidente y del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Soria reemplaza a Marcela Losardo, quien renunció días atrás luego de haber asumido la cartera de Justicia con el inicio de la gestión de Fernández, el 10 de diciembre de 2019.

En una entrevista televisiva, Alberto Fernández confirmó el pasado 8 de marzo que Losardo dejaba el Ministerio de Justicia, ya que, argumentó, "estaba agobiada". "No tengo ninguna urgencia de que se vaya Marcela. Quiero que ella siga trabajando conmigo, no quiero que se vaya. Me ha planteado su decisión, veremos cómo lo resolvemos. Estoy buscando un reemplazante", expresó en aquella oportunidad.

Luego, el 15 de marzo, el jefe de Estado había anunciado que el nuevo ministro sería Soria, por entonces diputado nacional por Río Negro. El ex candidato a gobernador podrá asumir el cargo luego de que el sábado -en medio de una maratónica sesión en donde se obtuvo media sanción a la reforma del impuesto a las Ganancias- la Cámara de Diputados aceptara su renuncia como legislador.

Quién es Martín Soria

En Río Negro, Martín Soria fue intendente de General Roca desde 2011 y 2019 hasta que lo sucedió su hermana, María Emilia. Actualmente es diputado nacional y fue elegido como presidente del Congreso del Partido Justicialista de la provincia de Río Negro. Ya en 2019, Soria se sometió a elecciones y se presentó como candidato a gobernador de esa provincia para tratar de llegar al lugar en el que estuvo su padre, pero perdió frente a la actual gobernadora, Arabela Carreras.

Soria estudió en Buenos Aires. Con 45 años, mientras estudiaba tuvo un paso por Comodoro Py. Además, ya como diputado, estuvo en las comisiones de Legislación Penal y en la Bicameral de la Implementación del Código Procesal Penal Federal. Desde diciembre de 2020, Martín Soria integra la agrupación “En común”, que fue encabezada por dirigentes cercanos a Alberto Fernández. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el ministro de Educación Nicolás, Nicolás Trotta.